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Москва, 13.02.2019

Польша намерена стать крупнейшим газовым хабом Европы

«Expert Online» 2019

Варшава, которая является одним из самых ярых противников проекта «Северный поток-2», готова стать газовым хабом для Европы, заменив на этом рынке Россию, пишет Deutschlandfunk.

Статья вышла по следам совместного заявления госсекретаря США Майка Помпео и главы МИД Польши Яцека Чапутовича о вреде для энергобезопасности проекта «Северный поток-2».

Автор материала считает, что Польше действительно выиграет от возможного срыва проекта «Северный поток-2», поскольку «сможет добиться того, что у нее будет в распоряжении самый дешевый газ в регионе из США и Норвегии», а значит Варшава будет снабжать газом Европу и даже экспортировать газ на Украину, говорится в статье.

По плану польских властей, поступающий в Польшу газ из США и Катара через терминал для сжиженного газа в Свиноуйсьце, делает Варшаву распределителем газа для Европы, пишет автор.

Уточняется, что руководитель полугосударственного газового концерна PGNiG Петр Возняк сообщает, что цена на топливо не будет идти «ни в какое сравнение с той, которую мы платим России, а конкретней - на 20 % ниже».

Когда в 2022 году по завершении контракта с Россией Польша откажется от услуг «Газпрома», то терминал в Свиноуйсьце будет расширен еще больше, пишет издание.

«В настоящее время он может принимать ежегодно 5 миллиардов кубический метров газа, в будущем этот показатель должен достичь 7,5 миллиардов кубических метров», - сообщает автор статьи.

Помимо этого, Польша планирует  в ближайшие три года начать импортировать газ из Норвегии по проекту Baltic Pipe, то есть Варшава заявляет об амбициях стать полноценным газовым хабом для Европы, пишет СМИ.

В этих целях Польша уже сейчас создает у себя необходимую инфраструктуру. Издание уточняет, что польская газопроводная сеть будет дополнена двумя нитками, ведущими с севера на юг.

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