Госдолг США бьет рекорды

Как сообщает Министерство финансов США, Госдолг США превысил сумму в $22 трлн. Ведомство уточняет, что таких показателей госдолг достиг впервые в истории, передает Росбалт.

Точная сумма госдолга на сегодня составляет $22,012 трлн только с начала февраля текущего года она выросла на $90 млрд. За период, начиная с весны прошлого года, госдолг США увеличился более чем на $1 трлн.

Сообщается, что многократно возросшие темпы роста госдолга во время президентства Дональда Трампа обусловлены проведенной в прошлом году налоговой реформой. Об этом пишет Usa Today. Издание также сообщает, что реформа стоила американской казне приблизительно в $1,5 трлн, не считая роста средств, которые были выделены на оборону.

Ранее, в ходе избирательной кампании на пост президента Трамп пообещал решить проблему огромного национального долга страны за два президентских срока.