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Москва, 13.02.2019

СМИ сообщают о планах Гуайдо отобрать контроль над компанией PDVSA у президента Мадуро

«Expert Online» 2019

Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо может назначить шесть новых директоров в государственной нефтяной компании PDVSA, передает Reuters, ссылаясь на собственные источники близкие к переговорному процессу.

Уточняется, что речь идет об американской «дочке» компании Citgo, в совет директоров которой войдут четверо граждан Венесуэлы и двое — США.

Издание уточняет, что американская «дочка» компании PDVSA на сегодня является практически единственным источником твердой валюты в Венесуэле. Как сообщалось ранее, 49,9% PDVSA в Citgo заложен по долговым обязательствам перед «Роснефтью».

Гуайдо ожидает, что контроль над дочерней компанией США станет источником финансирования для оппозиции, позволив сформировать собственное правительство.

Агентство сообщает, что советники самопровозглашенного президента Венесуэлы рассматривают в последнее время для работы в компании сотрудников из широкого круга венесуэльских энергетиков. Уточняется, что некоторые из приглашенных оказались от предложенной должности.

Как пишет газета «Ведомости» в компании также появились и сторонники президента Николаса Мадуро, который до сих пор сохраняет контроль над PDVSA.

 

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