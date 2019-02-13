Китай проводит тайные переговоры в Венесуэле

Ради сохранения собственных инвестиций Пекин проводит переговоры с оппозицией Венесуэлы, передает The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники во властных структурах Китая.

Издание уточняет, что дипломаты Китая беспокоятся о собственных проектах суммарной стоимостью $20 млрд.

Переговоры прошли в Вашингтоне с представителями лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо «не раньше, чем несколько недель назад».

Эксперт по отношениям Китая с Латинской Америкой армейского колледжа США Эван Эллис, считает, что «Китай осознаёт возрастающие риски смены режима и не хочет оказаться на плохой позиции по отношению к новому режиму».

Уточняется, что на встрече речь шла о временной отсрочки выплат по долгу в случае прихода к власти в Венесуэле «временного правительства».

Кроме того, венесуэльские представители хотели добиться большей прозрачности в условиях займов Китаю, но китайская сторона не поддержала эту идею.

Напомним, Каракас занял у Китая более $50 млрд, начиная с 2007 года, в рамках соглашений по займам в обмен на нефть. На сегодня Венесуэла все еще остается должна Пекину $20 млрд.

Ранее 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя «временным президентом», которого признали США и ряд европейских и латиноамериканских стран.

В свою очередь Россия и Китай наоборот поддерживают законного президента Николаса Мадуро. Гуайдо заявил, что на самом деле Москва и Пекин просто обеспокоены судьбой своих инвестиций в венесуэльскую экономику.