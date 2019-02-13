Малый бизнес не находит поводов для оптимизма

В четвертом квартале 2018 года индекс деловой активности малого и среднего бизнеса (индекс RSBI) опустился до 47,1 пункта по сравнению с 48,5 в третьем квартале, подсчитало агентство Magram Market Research. Как пишет РБК со ссылкой на текст документа, исследование было проведено агентством совместно с «Опорой России» и Промсвязьбанком. В целом, констатировали эксперты, показатель снижается начиная со второго полугодия 2018 года и сейчас фактически малый бизнес оказался в рецессии.

Индекс RSBI опустился ниже 50 пунктов в третьем квартале прошлого года после более или менее благополучных полутора лет, констатируют в Magram. По состоянию на начало 2019 года предприниматели настроены пессимистично в отношении собственного бизнеса и экономики в целом, причем ожидания бизнеса наихудшие за последние пять лет. Негативно на деловой активности малого бизнеса сказалось повышение НДС, сокращение льгот и преференций, ускорение инфляции до 5%, падение реальных доходов населения и увеличение доли государства в экономике.



С 2019 года малый и средний бизнес лишили права на пониженную ставку страховых взносов в 20% (перевели на общий тариф 22% по обязательному пенсионному страхованию). Право на льготный тариф (в размере 14%) сохранилось только у ИТ-компаний. Кроме того, в ряде регионов возрос налог на имущество. Все эти факторы крайне негативно воспринимаются малым и средним бизнесом.

Большая часть российского малого бизнеса сосредоточена в сфере услуг, посредническом бизнесе, кустарном производстве и сельском хозяйстве, отмечает директор Центра экономических исследований университета «Синергия» Андрей Коптелов. С учетом снижения покупательской способности из-за стагнации доходов российского населения, малый бизнес в последнее время все туже «затягивает пояс».

Крупные государственные компании, отмечает эксперт, тоже стали экономить на услугах, что привело к снижению выручки даже у тех, кто работал на рынке услуг для юридических лиц. В отраслевом разрезе уверенно себя чувствует нефтегазовый сектор, но там доля малого бизнеса минимальна, в остальных секторах существенного роста не наблюдается. Исключением можно считать услуги, связанные с ремонтом автомобильной и бытовой техники, где нет спада, ведь многие россияне вместо новых покупок предпочитают ремонтировать существующую технику.

Все что связано с розничными продажами, снижается уже не первый год, но на российском рынке помимо снижения покупательской способности появился еще один трансформирующий фактор – цифровизация. Из-за ухода всех коммуникаций с клиентов в интернет, связывающий напрямую покупателя с производителем, с рынка исчезло множество небольших игроков, рабочих мест посредникам уже не достается. Цифровизация также «убивает» небольшие туристические компании и риэлтерский бизнес. И, понимая это, предприниматели не проявляют оптимизма, строя планы на будущее, констатирует Андрей Коптелов.

Если сформулировать немного точнее, то снижается не активность малого бизнеса, а оценки этой активности участниками опроса, указывает генеральный директор финансовой компании Мани Фанни Александр Шустов. Это важно, считает он, потому что в подобном опросе большую роль играет методология, формулировка и тон вопросов, а также случайности, такие как настроение респондента в момент опроса или даже его привычка к сохранению конфиденциальности информации о своем бизнесе, о его финпоказателях и перспективах. Кроме того у индекса еще очень малая история, всего около 4 с половиной лет, и он не поддается стандартным методам статистической оценки, он пока только набирает массив данных, и будет его набирать еще лет 10-15.

Субъективно оценивая, можно сказать, признает эксперт, что, действительно, малое предпринимательство последние пять лет испытывает большое регулятивное давление в виде роста налогов, всевозможных проверок, силового давления на предпринимателей. С другой стороны, в экономике открываются тысячи новых незанятых ниш, связанных с IT, которые имеют и некоторые льготы по налогам, и в силу своей природы лучше противостоят рейдерскому захвату или копированию.

Многочисленные клубы инвесторов Сколково, демо-дни Сбербанка и другие подобные мероприятия обнаруживают не только большое число молодых людей с идеями, способными вдохновить инвесторов, но и самих инвесторов с деньгами, готовых вкладываться в эти малые предприятия, чаще всего из IT-отрасли. Как считает Александр Шустов, мы имеем дело не с угасанием малого бизнеса в стране как такового, а с двумя трендами: рост доли государства в экономике выше 70% и монополизация госкомпаниями некоторых секторов экономике закрывает для малого бизнеса возможности, а развитие технологий одновременно открывает новые возможности и ниши для малого бизнеса, и процесс перехода от традиционных занятий к IT для предпринимателей будет болезненным и неизбежным.