ПУБЛИКУЙТЕ НОВОСТИ О ГЛАВНЫХ СОБЫТИЯХ
СВОЕЙ КОМПАНИИ НА EXPERT.RU

Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 13.02.2019

Малый бизнес не находит поводов для оптимизма

«Expert Online» 2019
  • Малый бизнес не находит поводов для оптимизма
Stoulov Max/Ведомости/ТАСС

В четвертом квартале 2018 года индекс деловой активности малого и среднего бизнеса (индекс RSBI) опустился до 47,1 пункта по сравнению с 48,5 в третьем квартале, подсчитало агентство Magram Market Research. Как пишет РБК со ссылкой на текст документа, исследование было проведено агентством совместно с «Опорой России» и Промсвязьбанком. В целом, констатировали эксперты, показатель снижается начиная со второго полугодия 2018 года и сейчас фактически малый бизнес оказался в рецессии.  

Индекс RSBI опустился ниже 50 пунктов в третьем квартале прошлого года после более или менее благополучных полутора лет, констатируют в Magram. По состоянию на начало 2019 года предприниматели настроены пессимистично в отношении собственного бизнеса и экономики в целом, причем ожидания бизнеса наихудшие за последние пять лет. Негативно на деловой активности малого бизнеса сказалось повышение НДС, сокращение льгот и преференций, ускорение инфляции до 5%, падение реальных доходов населения и увеличение доли государства в экономике. 
 
С 2019 года малый и средний бизнес лишили права на пониженную ставку страховых взносов в 20% (перевели на общий тариф 22% по обязательному пенсионному страхованию). Право на льготный тариф (в размере 14%) сохранилось только у ИТ-компаний. Кроме того, в ряде регионов возрос налог на имущество. Все эти факторы крайне негативно воспринимаются малым и средним бизнесом.  

Большая часть российского малого бизнеса сосредоточена в сфере услуг, посредническом бизнесе, кустарном производстве и сельском хозяйстве, отмечает директор Центра экономических исследований университета «Синергия» Андрей Коптелов.  С учетом снижения покупательской способности из-за стагнации доходов российского населения, малый бизнес в последнее время все туже «затягивает пояс». 

Крупные государственные компании, отмечает эксперт, тоже стали экономить на услугах, что привело к снижению выручки даже у тех, кто работал на рынке услуг для юридических лиц. В отраслевом разрезе уверенно себя чувствует нефтегазовый сектор, но там доля малого бизнеса минимальна, в остальных секторах существенного роста не наблюдается. Исключением можно считать услуги, связанные с ремонтом автомобильной и бытовой техники, где нет спада, ведь многие россияне вместо новых покупок предпочитают ремонтировать существующую технику.  

Все что связано с розничными продажами, снижается уже не первый год, но на российском рынке помимо снижения покупательской способности появился еще один трансформирующий  фактор – цифровизацияИз-за ухода всех коммуникаций с клиентов в интернет, связывающий напрямую покупателя с производителем, с рынка исчезло множество небольших игроков, рабочих мест посредникам уже не достается. Цифровизация также «убивает» небольшие туристические компании и риэлтерский бизнес. И, понимая это, предприниматели не проявляют оптимизма, строя планы на будущее, констатирует Андрей Коптелов.  

Если сформулировать немного точнее, то снижается не активность малого бизнеса, а оценки этой активности участниками опроса, указывает генеральный директор финансовой компании Мани Фанни Александр Шустов. Это важно, считает он, потому что в подобном опросе большую роль играет методология, формулировка и тон вопросов, а также случайности, такие как настроение респондента в момент опроса или даже его привычка к сохранению конфиденциальности информации о своем бизнесе, о его финпоказателях и перспективах. Кроме того у индекса еще очень малая история, всего около 4 с половиной лет, и он не поддается стандартным методам статистической оценки, он пока только набирает массив данных, и будет его набирать еще лет 10-15. 

Субъективно оценивая, можно сказать, признает эксперт, что, действительно, малое предпринимательство последние пять лет испытывает большое регулятивное давление в виде роста налогов, всевозможных проверок, силового давления на предпринимателей. С другой стороны, в экономике открываются тысячи новых незанятых ниш, связанных с IT, которые имеют и некоторые льготы по налогам, и в силу своей природы лучше противостоят рейдерскому захвату или копированию.  

Многочисленные клубы инвесторов Сколководемо-дни Сбербанка и другие подобные мероприятия обнаруживают не только большое число молодых людей с идеями, способными вдохновить инвесторов, но и самих инвесторов с деньгами, готовых вкладываться в эти малые предприятия, чаще всего из IT-отрасли. Как считает Александр Шустов, мы имеем дело не с угасанием малого бизнеса в стране как такового, а с двумя трендами: рост доли государства в экономике выше 70% и монополизация госкомпаниями некоторых секторов экономике закрывает для малого бизнеса возможности, а развитие технологий одновременно открывает новые возможности и ниши для малого бизнеса, и процесс перехода от традиционных занятий к IT для предпринимателей будет болезненным и неизбежным.   

Экономика России остается сырьевой, и, казалось бы, малый бизнес тоже должен быть более приземленным. Но ему там нет места — он должен стать невесомым, бизнесом идей и программного кода, раньше, чем его задавят регулированием. Консервативная денежно-кредитная и бюджетная политики сохранятся еще долго, кредиты для МСБ будут всегда дорогими, в том числе из-за высоких рисков, уверен Александр Шустов. Ключевая ставка только-только начала расти, и тем ценнее проекты, которые с 1 года выходят на окупаемость или даже с первой сделки — они будут выигрывать конкуренцию и их будет становиться больше.  

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    В клинике 3Z стали оперировать возрастную дальнозоркость

    Офтальмохирурги клиники 3Z («Три-З») впервые в стране начали проводить операции пациентам с возрастной дальнозоркостью

    Инновации и цифровые решения в здравоохранении. Новая реальность

    О перспективах российского рынка, инновациях и цифровизации медицины рассказывает глава GE Healthcare в России/СНГ Нина Канделаки.

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.

    Курс на цифровые технологии: 75 лет ЮУрГУ

    15 декабря Южно-Уральский государственный университет отметит юбилей. Позади богатая достижениями история, впереди – цифровые трансформации

    Дать рынку камамбера

    Рынок сыра в России остается дефицитным. Хотя у нас в стране уже есть всё — сырье, поставщики оборудования и технологии

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».
    Реклама

    TOP

    1. 80 рублей за доллар: скоро все решится
      ООН назвала торговые конфликты и валютные войны в мировой экономике потенциальными глобальными угрозами
    2. Курс доллара всех удивил
      Курс доллара всех удивил
    3. Немцы боятся Америку сильнее, чем Россию
      Накануне проведения Мюнхенской конференции по безопасности, Pew Center обнародовал результаты исследования Global Attitudes Survey и опроса, проведенного в 26 странах. В нем участвовали 27612 человек. Исследование принесло неожиданные результаты