ОПЕК понижает прогнозы по добыче нефти в мире

ОПЕК понизила собственный прогноз по росту мирового спроса на нефть в текущем году на 50 тыс. баррелей в сутки до 1,24 млн баррелей, передает ТАСС. Новый прогноз обнародован в ежемесячном докладе организации.

Предположения основаны на снижении темпов роста экономики в США, Европе и странах Ближнего Востока

При этом ОПЕК заявляет, что предложения по нефти от стран, не входящих в состав организации, увеличатся в 2019 году на 80 тыс. баррелей в сутки до 2,18 млн баррелей. Произойдет это благодаря пересмотру оценок по увеличению добычи в Мексиканском заливе США, считают в картеле.

Сама ОПЕК, как следует из доклада, сократила в прошлом месяце добычу нефти на 797 тыс. баррелей в сутки до 30,81 млн баррелей, сообщают «Вести.Экономика».

СМИ отмечает, что сокращение добычи нефти произошло на уменьшении объемов в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте и Анголе.

Напомним, решение по сокращению объемов добычи нефти группа ОПЕК+ приняла в декабре 2018 года на 1,2 млн баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода.