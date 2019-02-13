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Мир
Москва, 13.02.2019

Пекин договаривается с Гуайдо

«Expert Online» 2019
  • Венесуэла. Нефтяные вышки
AP/TASS

Венесуэла. Нефтяные вышки

Китайцы решили подстраховаться и защитить свои многомиллиардные инвестиции в Венесуэле.

Китай беспокоит будущее совместных с Венесуэлой нефтяных проектов и почти 20 млрд долларов, которые ему должен Каракас. Результатом этих тревог стали переговоры, которые китайские дипломаты ведут с венесуэльской оппозицией в Вашингтоне.

 «Китай признает растущий риск смены режима и не хочет оказаться не на той стороне,- приводит Wall Street Journal комментарий Эвана Эллиса, эксперт Военного колледжа армии США по отношениям Китая и Латинской Америки.- В Пекине предпочитают стабильность, но понимают, что следует переложить яйца в другую корзинку».

В МИД КНР сообщили WSJ о проведении консультаций и о желании Пекина, чтобы его интересы уважались всеми сторонами конфликта. По словам представителя внешнеполитического ведомства Китая Гэн Шуана, «Пекин тесно общается со всеми сторонами в Венесуэле самыми разнообразными способами». 

«Независимо от того, как будут развиваться события,- подчеркнул он,- китайско-венесуэльское сотрудничество останется неизменным».

Хуан Гуайдо публично протянул оливковую ветвь Китаю, заявив, что Венесуэла должна сохранить связи с крупнейшим в мире импортером нефти – Китаем.

Однако не все так гладко в отношениях между венесуэльской оппозицией и Пекином. За последние 12 лет Венесуэла получила от Китая более 50 млрд долларов в виде кредитов и должна расплачиваться своим главным богатством – нефтью. По расчетам экономистов Министерства торговли КНР, Каракас сейчас должен Пекину ок. 20 млрд долларов.

Естественно, в Китае хотят минимизировать потери по этим кредитам. Стороны сейчас ведут переговоры по продлению сроков возвращения денег, чтобы у временного правительства Венесуэлы было хоть какое-то время перевести дух.

Еще одно препятствие заключается в том, что венесуэльские законодатели уже не первый год пытаются сделать условия китайских кредитов прозрачными, но не находят понимания у Китая.

Так же, как КНР, Москва публично поддержала Николаса Мадуро, но не изъявила особого желания помочь его правительству новыми кредитами. Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что в последние годы, когда над Венесуэлой начали собираться тучи, ни Россия, ни Китай не давали Каракасу крупных кредитов. 

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков недавно заявил, что Москва открыта для диалога с Хуаном Гуайдо. МИД РФ также неоднократно подчеркивал, что Россия надеется сохранить сотрудничество с Каракасом независимо от того, как будут развиваться в этой латиноамериканской стране события.

Сейчас Каракас, отрезанный санкциями от американских нефтеперерабатывающих заводов, ищет новых покупателей для венесуэльской нефти. Одним из наиболее перспективных выглядит Индия. По данным WSJ, аравийская танкерная компания Bahri отправила один из своих танкеров в Венесуэлу, где он загрузится нефтью и повезет ее в Индию. 

11 февраля министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо отправился в Дели договариваться об увеличении поставок нефти в Индию. Однако добиться желаемого результата ему будет нелегко, потому что индийские власти недовольны тем, как Каракас ведет дела и, особенно, тем, что он уже несколько лет откладывает возврат почти полумиллиарда долларов, которые Венесуэла задолжала государственной нефтяной компании ONGC Videsh Ltd.

У правительства Венесуэлы возникли проблемы и с индийскими фармацевтическими компаниями, которые раньше были основными производителями лекарств в этой стране. По мере ухудшения экономических и социальных условий индийские фармацевты начали переводить производство в другие страны.

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