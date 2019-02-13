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Москва, 13.02.2019

Прогноз погоды на две недели: синоптики назвали дату прихода климатической весны

«Expert Online» 2019

В Гидрометцентре РФ рассказали, когда на большую часть России придёт климатическая весна.

По словам синоптиков, несмотря на то, что сейчас в большинстве регионов страны стоит не по-зимнему тёплая погода, говорить о скором наступлении весны всё-таки пока рано.

В частности, уже в ночь на 14 февраля резко похолодает. Так, в Москве прогнозируется снижение температурных показателей до отметки в 8-10 ниже нуля, что соответствует климатической норме для последнего месяца зимы.

Ещё сильнее подморозит в Центральном федеральном округе. Здесь столбики термометров в ночные часы опустятся до мину 11-13 градусов.

Впрочем, 15 февраля снова потеплеет. Например, в столичном регионе будет до плюс 3 градусов. При этом плюсовые температурные показатели будут держаться не только днём, но и ночью.

Аномальное тепло в некоторых областях РФ будет сопровождаться выпадением осадков. Наиболее сильные из них ожидаются в пятницу, 15 февраля в Мурманской и Архангельской областях, а также в Республике Коми.

Согласно прогнозу метеорологов, температурные качели будут продолжаться не только весь февраль, но и большую часть марта. Согласно многолетним наблюдениям за погодой, стабильно тёплую погоду с температурой выше нуля можно ожидать 27 марта — эту дату синоптики считают наступлением климатической весны.

На Руси 27 марта называли днём Фёдора-скотника, который является покровителем домашних животных.

Считалось, что если в этот день снег быстро тает, а на улице заметен туман, то лето будет ненастным. Если же на Фёдора-скотника ударил мороз – всю неделю холодно будет; услышать гром – к плодородному лету; на небе облака быстро и высоко плывут – жди хорошую погоду; опустился густой туман – будет ненастное лето.

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