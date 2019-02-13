Рейтинг акций РФ снижен до уровня «ниже рынка»

Крупнейший банковский холдинг Morgan Stanley снизил рейтинг российских акций с «на уровне рынка» до «ниже рынка».

При этом в обзоре холдинга, выдержки из которого публикует агентство «Интерфакс», отмечается, что индекс MSCI Russia вырос с 2019 года на 13%, после чего российский фондовый рынок стал одним из самых перекупленных в регионе EEMEA.

Кроме того, как говорится в обзоре Morgan Stanley, неопределенность относительно возможного введения новых ограничительных мер против России, может сказаться на её макропоказателях.

Наша справка

Morgan Stanley – крупный американский банковский холдинг, относящийся к числу финансовых конгломератов. Базируется в Нью-Йорке. Офисы холдинга, который владеет крупнейшим брокерским бизнесом в мире, находятся в 42 странах.

Morgan Stanley является главной мировой финансовой корпорацией, которая через свои дочерние компании и филиалы, консультирует, производит, торгует, управляет и распределяет капитал для правительств, организаций и частных лиц.

Компания работает в трёх сегментах бизнеса: институциональных ценных бумагах, управлении капиталом и управлении инвестициями.