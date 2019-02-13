Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости из США

Курс доллара резко вырос к рублю на вечерних торгах среды после новостей о подготовке в Сенате США более жестких санкций против России. Курс доллара вырос на 63 копейки - - до 66,43 рубля к 23.12 мск, курс евро вырос на 66 копеек - до 78,84 рубля.

Сенаторы Линдсей Грэм и Боб Менендес подготовили проект жестких санкций против России в ответ на якобы имевшее вмешательство Москвы в выборы в других странах, а также в связи с ситуацией на Украине, сообщает РБК со ссылкой на Рейтер. Речь идет об ограничениях в адрес банков, энергетических компаний, суверенного долга, а также против проектов российского СПГ за пределами страны.

Нынешнее предложение Грэма и Менендеса жестче тех законопроектов, которые они предлагали в прошлом году и которые не нашли поддержку большинства.

Впрочем, вчера наблюдалась такая же реакция российской валюты на малоликвидных вечерних торгах на новости о подготовке санкций в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе. Однако рубль в среду компенсировал все потери вторника.