С космодрома Плесецк запустят спутники «Гонец-М» ракетой «Рокот»

В ближайшее время с космодрома Плесецк планируется вывести на орбиту российские спутники связи «Гонец-М».

По данным агентства РИА Новости, которое ссылается на свои источники в ракетно-космической отрасли страны, доставка трёх спутников «Гонец-М» на космодром намечается уже в конце марта, а их запуск ракетой-носителем «Рокот» – в мае.

Кроме того, до конца 2019 года будет запущено ещё три спутника «Гонец-М» на ракете-носителе «Союз-2.1б».

Напомним, ранее сообщалось, что что спутники связи «Гонец-М» долгое время не могли запустить из-за отсутствия комплектующих, которые ранее поставлялись с Украины.

Наша справка

«Гонец» – российская многофункциональная система персональной спутниковой связи (МСПСС), построенная на базе низкоорбитальных космических аппаратов. Назначением системы является оказание услуг связи в глобальном масштабе. Система разрабатывается по заказу Федерального космического агентства России.

«Гонец-Д1М» – специальная спутниковая система, которая предназначена для обеспечения связи и передачи данных в труднодоступные районы. Также она используется для промышленного, транспортного и экологического мониторинга.