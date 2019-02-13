США назвали условия снятия санкций c России

Санкции США против России будут действовать до тех пор, пока Киев не получит под свой контроль Донбасс и Крым, заявил во вторник на заседании Совбеза ООН по ситуации на Украине зампостпреда США при ООН Джонатан Коэн. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил американский дипломат санкции США "будут действовать вплоть до полного выполнения Россией минских договоренностей". По его словам, "санкции в связи с аннексией Крыма" будут оставаться в силе, пока Крым "не веренется под контроль Киева".

При этом он добавил, что США "приветствуют приверженность украинских властей выполнению минских соглашений".

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны несут основную ответственность за происходящее на Украине.