SHOO СКАЖИ ТИХО О ЛЮБВИ ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

Когда еще самой влюбленной в музыку и жизнь группе SHOO давать большой сольный концерт, если не в День Святого Валентина? Музыканты не изменяют своим традициям - 14 февраля в столичном ГЛАВCLUB GREEN CONCERT состоится их большой сольный концерт «Скажи тихо о любви».

В то время как все вокруг стараются заявить о своих чувствах как можно громче и напоказ, музыканты решили поговорить со слушателями в тональности «тихой нежности».

Выступление обещает стать, пожалуй, самым важным событием за всю девятилетнюю историю группы SHOO. Из квартирников в камерных клубах музыканты выходят на большую площадку в расширенном составе. «Для любви нужно больше пространства!», - уверенны SHOO. Больше фанка и поп-звука, электроники и экспериментов с этническими инструментами – на этом концерте группа объединит оркестровую академичность с драйвом и битовостью. Для ГЛАВCLUB GREEN CONCERT группа готовит абсолютно новую программу: впервые в состав команды будет введена гитара; помимо усиленного струнного оркестра, к музыкантам присоединится мощная духовая группа. Это будет презентация новых SHOO.

Заглянуть внутрь себя гости вечера смогут не только посредством творчества группы SHOO, но и оригинального пресс-вола - «волшебного» зеркала, на котором каждый сможет оставить свое сокровенное послание во Вселенную. Кроме того, во время концерта пространство клуба будут «бороздить» симпатичные почтальоны на велосипедах, и развозить валентинки всем влюбленным.

«Мы традиционно даем концерты 14 февраля, но на не очень больших площадках - в редакции журнала Seasons или в клубе «16 Тонн». Но в нас столько любви, что она уже не вмещается ни в какие рамки, поэтому на этот раз мы приглашаем всех в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT. Это будет большой и очень важный для нас концерт, полный любви».

В рамках своего выступления группа SHOO готова соединять сердца не только музыкой, но и приятными сюрпризами, в связи с чем музыканты объявили конкурс на самую оригинальную, точную и яркую «формулу любви». Правила просты: придумать девиз для своих отношений со второй половинкой по принципу «любовь – это…», сделать характерное этому определению фото и разместить у себя в соцсетях с хештегом #shooбесконечно. Самые креативные влюбленные прямо во время концерта будут награждены приятными подарками: романтический ужин за третье место, тематическая фотосессия – за второе, поездка на двоих в самый романтичный город России Санкт-Петербург – за первое и главный приз – два билета в Венецию, один из красивейших городов мира. Подробности конкурса в соцсетях группы SHOO.

SHOO - участники многих известных российских фестивалей - «Усадьба Jazz», «Дикая мята», «Коктебель Jazz Party» и проч. Группа играла на разогреве у трип-хоп команды Lamb и культовых Deep Forest. В 2016 SHOO стала победителем джазового конкурса «Усадьба Jazz Роза Хутор». В 2017 коллектив вошел в тройку победителей по итогам международного фестиваля-конкурса Emergenza, а Шуня Балашова получила приз за лучший вокал. В начале 2018 года группа презентовала новый EP «Твоя земля». Коллектив – обладатель гранта президента Российской Федерации, в рамках которого музыканты осуществили образовательную программу «Музыкальная Лаборатория SHOO Music School» во многих городах страны. В октябре нынешнего года группа открыла Mercedes-Benz Fashion Week Russia в «Манеже».

Билеты по специальной цене на сайте клуба: https://glavclub.com/shoo

Официальный сайт SHOO: www.shoomusic.com

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