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Москва, 13.02.2019

Специалист Минздрава рассказала, что поможет дожить до ста лет

«Expert Online» 2019

Лейла Адамян – главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ – рассказала, что может помочь человеку дожить до 100 лет.

По её мнению, продолжительность жизни, прежде всего зависит от самого человека, передаёт РИА Новости.

При этом она пояснила, что продолжительность жизни на 50% зависит от различных генетических факторов, на 20% – от уровня медицины, на 15% – от наследственности и ещё на 15% – от экологии.

Также она подчеркнула, что проанализировав все данные по отечественным долгожителям, пришла к выводу, что до 100 лет и больше живут люди позитивные, мотивированные, у которых есть цели в жизни, любимая работа, задачи перед семьёй, своими детьми и государством.

«Кроме того, значительную роль играют увлечения, свежий воздух и активная жизненная позиция», – резюмировала Адамян.

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