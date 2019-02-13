Стало известно, когда Македония вступит в НАТО

Весной 2020 года НАТО уже может принять в свои ряды Македонию, сообщает Газета.ру.

С подобным заявлением выступил сегодня, 13 февраля чиновник альянса. Его имя не разглашается. При этом источник отмечает, что НАТО старается ускорить этот процесс, ожидая, что на все процедуры уйдет не более года.

«Мы ожидаем, что процесс ратификации протокола о вступлении Македонии всеми странами НАТО займет 12 месяцев», — рассказал источник, подтвердив, что Македония может стать членом альянса к следующей весне.

До этого момента страна не останется в стороне, а будет допущена к работе организации в качестве приглашенного члена.

Источник также сообщил, что у альянса нет сведений «от союзников о каких-либо ожидаемых проблемах».

Напомним, греческий парламент ратифицировал протокол о вступлении Македонии в НАТО, подписав 17 июня 2018 года на берегу озера Преспа так называемое «Преспанское соглашение», которое фактически открыло Македонии путь в НАТО.