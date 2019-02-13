В Крыму ответили на возможное введение новых санкций против РФ

Ефим Фикс – первый заместитель спикера крымского парламента – прокомментировал, появившуюся накануне в западных СМИ информацию о возможном введении новых антироссийских санкций из-за инцидента, который произошёл в конце ноября прошлого года в Керченском проливе.

По его словам, жителям полуострова безразличны новые ограничительные меры ЕС и США против России, передаёт РИА Новости.

При этом Фикс подчеркнул, что антироссийские санкции лишь укрепляют нашу страну.

«Они применяют санкции, а мы крепчаем, у нас экономика развивается, и плевать мы хотели на них», - сказал политик.

Кроме того, он считает, что страны Запада с этими санкциями уже давно сами себя переиграли.

«Во-первых, после провокации Украины в Чёрном море прошло уже очень много времени. А во-вторых, где США и где Керченский пролив? Такое ощущение, что Вашингтон и Брюссель играют в только им понятную игру», – резюмировал вице-спикер крымского парламента.

В свою очередь председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что угрозы ЕС и Вашингтона ввести новый пакет санкций против РФ являются шантажом.

Напомним, 12 февраля в западных СМИ появилась информация, что США и страны, которые входят в ЕС, договорились ввести новый пакет санкций против РФ в ответ на инцидент в Керченском проливе. Сразу после этих новостей на торгах Московской биржи российский рубль рухнул к доллару и евро.