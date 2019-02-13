В РФ могут значительно увеличить штрафы за остановку на автомагистралях

В Минтрансе РФ предложили серьёзно ужесточить наказание за остановку на автомагистрали.

В частности, штрафы за это могут быть увеличены сразу в 3 раза. Также Минтранс предлагается повысит штрафные санкции за езду по автомагистрали медленнее 40 км в час.

Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях уже подготовлены специалистами ведомства, передаёт РИА Новости.

По мнению авторов законопроекта, всё это позволит значительно снизить уровень аварийность на автомагистралях.

Также законопроект должен помочь в исполнении основных показателей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», подготовленного в рамках Указа президента РФ Владимира Путина.