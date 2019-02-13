Южная Корея отказалась увеличивать расходы на войска США

Как заявил представитель южнокорейской администрации Ким Ый Гем, Сеул не намерен увеличивать расходы на содержание американских войск.

Чиновник сообщил также, что, скорее всего, расходы останутся на прежнем уровне, передает ТАСС.

Ранее агентство «Ренхап» сообщало, что Южная Корея дала согласие на увеличение расходов по обеспечению войск США.

СМИ уточняет, что договор между странами подразумевает увеличение расходов на войска Соединенных Штатов на юге Корейского полуострова на 8,2% до $890 млн. Теперь новый документ должны утвердить в парламенте Южной Кореи.