Постпред России при ЕС рассказал о судьбе «Северного потока-2» в связи с новой Газовой директивой

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов уверен, что проект «Северный поток-2» будет реализован, несмотря на возможное вступление в силу новых поправок к европейской газовой директиве. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

При этом Чижов уверен, что в этом случае «варианты могут быть разные», но даже, если новая директива вступит в силу до запуска в эксплуатацию газопровода, то «Северный поток-2» построен будет, можете не сомневаться».

Ранее Еврокомиссия согласовала поправки к Газовой директиве. По новым правилам все газопроводы, «Северный поток-2» в том числе, идущие из третьих стран в Европу обязаны соблюдать правила Евросоюза. Однако предполагается предоставления и некоторых исключений. При этом странам ЕС, в чьих территориальных водах будет пролегать трубопровод, предоставляется возможность строительства трубопровода по внутренним правилам страны или по европейской директиве.

Новая директива вступит в силу через 20 дней после публикации в официальном журнале ЕС и будет подготовлена на всех языках объединения.