Последний А380 будет собран в 2021 году после выполнения последнего заказа.

Airbus SE решил прекратить выпускать двухпалубные пассажирские авиалайнеры A380, которые, с одной стороны, были очень популярны у пассажиров, но с другой, были в той же мере непопулярны у авиакомпаний, предпочитающих самолеты меньших размеров, потребляющие меньше топлива.

Последний А380 передадут покупателю в 2021 году после того, как Airbus выполнит обязательства перед своим крупнейшим партнером – Emirates. Арабская авиакомпания в связи с решением авиастроителя уменьшила свой суперзаказ с 53 лайнеров до 14. Вместо воздушных гигантов арабская авиакомпания купит 70 A330 и A350.

Решение о прекращении сборки А380 далось, как следует из заявления исполнительного директора компании Тома Эндерса, авиапроизводителям нелегко. Экономисты подсчитали, что оно затронет примерно 3,5 тысячи рабочих мест.

Решение, считают специалисты, станет поворотным моментом не только для Airbus, но и для всего гражданского авиастроения, потому что А380 с самого первого полета был больше, чем просто очень большой авиалайнер. Он символизировал единство Европы и ее технические и экономические возможности. Прекращение выпуска А380 отразится на всей Европе, потому что это был с самого начала общеевропейский проект и в нем участвовало много европейских стран.

Что касается Airbus, то он помог европейскому авиастроителю стать очень серьезным конкурентом Boeing Co.

Однако с самого начала как с коммерческой, так и с технической точки зрения дела самого большого на планете авиалайнера, способного брать на борт более 800 пассажиров, не заладились. Уже первый полет А380 пришлось надолго задержать из-за проблем с электропроводкой. Когда же авиалайнер в конце 2007 года наконец поднялся в воздух и начал совершать регулярные полеты, разразился экономический кризис, который резко снизил покупательную способность потребителей и снизил численность пассажиров. К тому же, в конкурентной борьбе с Boeing 747 европейский авиалайнер потерпел поражение.

Главным покупателем А380 стал Дубай. В общей сложности Emirates заказали более 160 огромных самолетов, но по иронии судьбы, именно арабская авиалиния стала и главным «убийцей» воздушного гиганта. Хотя немалая доля вины, конечно, лежит и на самом Airbus, который полностью зависел от основного покупателя, от его намерений и капризов. Когда, например, Emirates отказались от последнего заказа на 20 А380, то Airbus не оставалось ничего иного, как закрыть программу их выпуска ввиду отсутствия других покупателей.

Достаточно сказать, что ни одна американская авиалиния не купила ни одного А380. Китайские авиалинии приобрели очень незначительное количество гигантов, а японские, по традиции покупающие Boeing 747, лишь совсем недавно купили первый A380.

О потере популярности говорит хотя бы такой факт: на прошлой неделе отменила заказ компания Qantas Airways Ltd.

Есть, конечно, у кризиса и вполне объективные причины. В последние пару десятилетий гигантов типа А380 и Boeing 747 сильно потеснили более компактные самолеты. По другую сторону Атлантики эти перемены почувствовали раньше: Boeing еще в начале нулевых понял, что будущее в небольших авиалайнерах, таких, как Boeing 777 и 787 Dreamliner. К европейским лайнерам нового поколения относится A350, в котором было впервые использованы сверхлегкие углеродные материалы и очень эффективные и экономные двигатели. Внешне внезапно, хотя перемены, естественно, назревали давно, но в целом оставались невидимы, А380 превратился в очень дорогой, тяжелый и сложный в управлении самолет, что и привело к его кончине.