Уже известно, что будет усовершенствована силовая установка и трансмиссия танка, а также система управления огнем, включая прицельный комплекс. Более того, для танкового орудия разработают новую номенклатуру боеприпасов, включая управляемые, с подрывом на траектории и ряд других. Но самое главное то, что серийные танки должны радикально подешеветь. Напомним, что первые пара десятков машин уже поступивших в войска для опытной эксплуатации поражали военных не только своими уникальными характеристиками (она на треть превосходят конкурентов), но и фантастически высокой для нашей страны ценой. Так, по некоторым данным, стоимость первых машин составляла почти полмиллиарда рублей. То есть «Армата» стоила почти вдвое дороже, чем Т-90 и в три раза больше, чем модернизированный Т-72. Безусловно, «Армата» -- единственный в мире танк с необитаемой башней, что резко повышает в бою показатели живучести экипажа. Не будет преувеличением сказать, что он на голову превосходит все известные аналоги, включая хваленый израильский Merkava Mark4. Но его цена уже стала причиной недовольства военных. Так, вице-премьер Юрий Борисов прямо заявил, что Вооруженные Силы не стремятся массово закупать Т-14 из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющийся военной техники за счет ее модернизации (читай – усовершенствовать Т-72). Тем не менее контракт на приобретение почти ста машин военные все-таки подписали с Уралвагонзаводом. Правда, наши машиностроители обещали снизить цены «Арматы» как минимум до 250 млн рублей. Однако даже такая стоимость оказалась слишком высокой для Минобороны. В результате сейчас наше военное ведомство приняло решение закупать лишь ограниченные партии новых танков и ждать пока УВЗ снизит свои издержки до приемлемого уровня. Напомним, что всего Минобороны России намерено приобрести 2,3 тысяч «Армат». И пока они не станут поступать в войска в достаточном количестве Россия не сможет предложить эти танки на экспорт. Между тем именно экспортные заказы могли бы обеспечить УВЗ необходимую серийность и существенно снизить себестоимость.

Сколько стоят современные танки

Страна Модель танка Цена (млн долларов) Германия Leopard 2A7/+ 8,9 США M1A2/C Abrams 6,2-8,9 Великобритания Challenger 2 5,25 Россия Т-14 «Армата» 4,5-7,7* Израиль Merkava Mark4 4,5-5 Россия Т-90МС 4 Китай ZTZ-99A/A2 2,6-2,9

*В серийном производстве стоимость «Арматы» должна снизиться с 7,7 млн долларов, до менее чем 4,5 млн долларов

Источник: «Эксперт»