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Экономика
Москва, 14.02.2019

Бонды МКБ вызвали ажиотаж

«Expert Online» 2019

Московский кредитный банк (МКБ) разместил пятилетние еврооблигации на 500 млн евро, их доходность составила рекордные для нынешнего времени 5,15%. Спрос на облигации превысил предложение в два раза. Наибольший интерес к выпуску проявили инвесторы из стран континентальной Европы (45%): Германия (20%), Швейцария (14%), Франция (6%) и прочие страны (5%). Широкий международный спрос был подкреплен участием инвесторов из Великобритании и США (26%). Координаторами выпуска выступили Citi и Société Générale, совместными ведущими организаторами и букраннерами — ING, Sova Capital, и Газпромбанк.
Учитывая двукратную переподписку, ставка купона была снижена на 35 базисных пунктов по сравнению с верхней границей изначального ценового диапазона. «Мы довольны результатами дебютного размещения еврооблигаций банка в евро, — прокомментировал председатель правления банка Владимир Чубарь. — Помимо удлинения сроков займов мы также обеспечили диверсификацию обязательств по валютам и расширили базу инвесторов. Наше успешное возвращение на международный рынок капитала на фоне сильного спроса подтверждает повышенный интерес к банку со стороны иностранных инвесторов».

За последние два с половиной года это пятый для банка выпуск еврооблигаций. На текущий момент в обращении находятся пять выпусков: четыре на общую сумму 2,23 млрд долларов США и один на 5 млрд рублей.


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