ПУБЛИКУЙТЕ НОВОСТИ О ГЛАВНЫХ СОБЫТИЯХ
СВОЕЙ КОМПАНИИ НА EXPERT.RU

Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 14.02.2019

Эксперт: Россия обеспечила себе безопасность на 50 лет вперед

«Expert Online» 2019

Ни одна из существующих систем ПРО не будет готова к перехвату гиперзвукового маневрирующего боевого блока российского ракетного комплекса «Авангард» еще, по меньшей мере, 50 лет, рассказал военный эксперт Игорь Коротченко в ходе выступления на телеканале «Звезда».

Он уверен, что ни у одной западной страны не достаточно технических возможностей для перехвата российского «Авангарда».

«И такое положение дел не изменится еще очень долго», - сказал Коротченко.

Он пояснил, что траектория полета гиперзвукового боевого блока непредсказуема из-за постоянной смены высоты и вектора полета, поэтому предсказать ее нельзя в отличие от обычной баллистической ракеты.

«Не получится ни рассчитать точку, которую пройдет "Авангард", ни тем более направить на его перехват в нужный момент и в нужное время противоракету», - сказал эксперт.

Напомним, ракетный комплекс «Авангард», изобретение российских ученых, принадлежащее к оружию стратегического назначения, в основе которого лежит гиперзвуковой маневрирующий боевой блок, запускаемый к цели с помощью межконтинентальной баллистической ракеты. Предназначен для прорыва противоракетной обороны противника.


Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    В клинике 3Z стали оперировать возрастную дальнозоркость

    Офтальмохирурги клиники 3Z («Три-З») впервые в стране начали проводить операции пациентам с возрастной дальнозоркостью

    Инновации и цифровые решения в здравоохранении. Новая реальность

    О перспективах российского рынка, инновациях и цифровизации медицины рассказывает глава GE Healthcare в России/СНГ Нина Канделаки.

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.

    Курс на цифровые технологии: 75 лет ЮУрГУ

    15 декабря Южно-Уральский государственный университет отметит юбилей. Позади богатая достижениями история, впереди – цифровые трансформации

    Дать рынку камамбера

    Рынок сыра в России остается дефицитным. Хотя у нас в стране уже есть всё — сырье, поставщики оборудования и технологии

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара всех удивил
      Курс доллара всех удивил
    2. Немцы боятся Америку сильнее, чем Россию
      Накануне проведения Мюнхенской конференции по безопасности, Pew Center обнародовал результаты исследования Global Attitudes Survey и опроса, проведенного в 26 странах. В нем участвовали 27612 человек. Исследование принесло неожиданные результаты
    3. Курс доллара: у игроков сдали нервы
      Курс доллара: у игроков сдали нервы