Эксперт: Россия обеспечила себе безопасность на 50 лет вперед

Ни одна из существующих систем ПРО не будет готова к перехвату гиперзвукового маневрирующего боевого блока российского ракетного комплекса «Авангард» еще, по меньшей мере, 50 лет, рассказал военный эксперт Игорь Коротченко в ходе выступления на телеканале «Звезда».

Он уверен, что ни у одной западной страны не достаточно технических возможностей для перехвата российского «Авангарда».

«И такое положение дел не изменится еще очень долго», - сказал Коротченко.

Он пояснил, что траектория полета гиперзвукового боевого блока непредсказуема из-за постоянной смены высоты и вектора полета, поэтому предсказать ее нельзя в отличие от обычной баллистической ракеты.

«Не получится ни рассчитать точку, которую пройдет "Авангард", ни тем более направить на его перехват в нужный момент и в нужное время противоракету», - сказал эксперт.

Напомним, ракетный комплекс «Авангард», изобретение российских ученых, принадлежащее к оружию стратегического назначения, в основе которого лежит гиперзвуковой маневрирующий боевой блок, запускаемый к цели с помощью межконтинентальной баллистической ракеты. Предназначен для прорыва противоракетной обороны противника.