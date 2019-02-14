Эксперты Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) рассказали, сколько россиян могут посетить турецкие курорты в этом году.

Проанализировав данные о поданных заявках авиаперевозчиков аэропорта в Анталье, они предположили, что в 2019 году на курортах Турции будут отдыхать около 5 млн граждан РФ.

Примерно столько же туристов из России посетили Турции и в прошлом году. А вот туристов из ФРГ, Великобритании, Голландии и Польши в этом сезоне будет на 15% больше, чем годом ранее. Всего же на турецких курортах ожидается от 17 до 18,1 млн гостей со всего мира.

Напомним, в прошлом году большинство туристов в Антальи были также из РФ (4,8 мл человек), что на 26,3% больше, чем в 2017 году. Второе место по численности заняли путешественники из Германии (2,3 млн), на третьем – туристы из Украины (717 тыс.).