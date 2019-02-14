Индийские ВВС спасет Россия

Скорейшее заключение контрактов на поставку 47 истребителей МиГ-29 и Су-30 – единственный шанс для ВВС Индии восполнить гигантский дефицит боевых самолетов и эффективно парировать угрозы со стороны Пакистана и Китая

Индийские власти направили официальную заявку в ФСВТС России на срочное приобретение 21 истребителя МиГ-29. Уже известно, что стоимость этого контракта составит порядка 60 млрд индийских рупий или около 850 млн долларов. Столь низкая цена (порядка 40 млн долларов за штуку) означает, что самолеты скорее всего будут поставлены из наличия Минобороны. В частности, это могут быть бывшие алжирские машины, возвращенные в Россию и модернизированные до уровня МиГ-29СМТ.

Сейчас на вооружении ВВС Индии стоит порядка 50 МиГ-29, из которых сформированы три эскадрильи. А благодаря новой сделке их количество возрастет до четырех (у индийцев эскадрилья состоит из 18 самолетов). Но это еще не все. Помимо МиГов индийцы намерены закупить у нас дополнительно 18 машинокомплектов для сборки истребителей Су-30МКИ на мощностях HAL. Это фактически единственная на сегодня возможность загрузить в Насике. Стоимость контракта оценивается в 1,2 млрд долларов.

Наконец, еще 8 готовых Су-30 индийцы приобретут у нас в рамках прямого поставочного контракта, для восполнения эксплуатационных потерь самолетов этого типа. Всего у индийцев порядка 250 Су-30. Таким образом, количество строевых истребительных эскадрилий на самолетах Су-30МКИ будет увеличено с 12 до 14. И это имеет принципиальное значение. Дело в том, что у Индии уже наблюдается гигантский дефицит истребителей – более 250 машин. Напомним, что по собственным планам ВВС Индии у них должны быть 42 строевые истребительные эскадрильи для того чтобы иметь возможность вести войну на два фронта – против Китая и Пакистана. Но сейчас их только 31. Причем 14 эскадрилий укомплектованы устаревшими самолетами МиГ-21, МиГ-27 и Jaguar. И все они должны быть списаны к 2020 году. Многие из этих самолетов из-за ненадлежащего техобслуживания и отсутствия запчастей с трудом могут подняться в воздух, а если это и происходит, то полеты зачастую заканчиваются аварией (только на вчера разбился один МиГ-27). Беда, однако в том, что заменить их практически нечем. Новый истребитель собственной индийской разработки Tejas не оправдал ожидания местных военных, а приобретенные во Франции 36 истребителей Rafale оказались непомерно дорогими – почти 200 млн долларов за самолет. Вот и приходится индийцам надеяться разве что на Россию.