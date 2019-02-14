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Москва, 14.02.2019

Курс доллара пробил важный уровень

«Expert Online» 2019
  • Курс доллара пробил важный уровень
Егор Алеев/ТАСС

Курс доллара растет в четверг к рублю на фоне новостей о более жестком варианте санкций США против России. Курс доллара прибавил 39 копеек к 14.40 мск - 66,90 рубля, курс евро вырос на 47 копеек - до 75,40. Курс доллара таким образом прибавил более рубля после новостей из США.

По оценке руководителя группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марка Гойхмана, сильный технический уровень сопротивления росту курса доллара находился на уровне – 66,6 рубля. В случае его преодоления, вероятен подъём доллара к 67,2 рубля.

Сенаторы Линдсей Грэм и Боб Менендес подготовили проект жестких санкций против России в ответ на якобы имевшее вмешательство Москвы в выборы в других странах, а также в связи с ситуацией на Украине, сообщает РБК со ссылкой на Рейтер. Речь идет об ограничениях в адрес банков, энергетических компаний, суверенного долга, а также против проектов российского СПГ за пределами страны.

Нынешнее предложение Грэма и Менендеса жестче тех законопроектов, которые они предлагали в прошлом году и которые не нашли поддержку большинства.

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