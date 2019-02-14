Курс доллара «застал всех врасплох»

Курс доллара вырос уже на 1,5% к основным валютам после заседании ФРС в конце января, по итогам которого были обозначены планы по приостановке цикла повышения ставок.

В четверг индекс доллара торгуется на уровне 97,20 пункта. При этом курс доллара достиг трехмесячных максимумов к евро - 1,1283 доллара.

Как пишет CNN Business, такое развитие событий застало всех врасплох. Такой неожиданный рост курса доллара стал неприятным сюрпризом не только для инвесторов, но и для многих американских компаний, которые генерируют значительную часть прибыли за рубежом.

На этом фоне возникли проблемы у крупнейших корпораций США - Apple, Boeing, Caterpillar и 3M. Их финансовые показатели падают, а следом снижается курс акций.

Однако не очень оптимистичная ситуация в других регионах, прежде всего в еврозоне и Китае, делает маловероятным разворот курса доллара в ближайшее время.

Единственное, что может сейчас как-то сдержать укрепление американской валюты - позитивные результаты торговых переговоров между США и КНР. Сегодня стартует их решающий раунд в Пекине и инвесторы ожидают их итогов со сдержанным оптимизмом.