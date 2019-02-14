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Москва, 14.02.2019

Литва терпит крах в перевозках нефти

«Expert Online» 2019

Доходы грузоперевалочной госкомпании Литвы Klaipedos Nafta стремительно падают, сообщает пресс-служба корпорации.

Наибольший ущерб ощутим в сфере нефтепогрузок на нефтяном терминале Бутинге в порту Клайпеды и на Субачской топливной базе. Только за первый месяц текущего года объемы сократились на 28%.Такое падение смело можно назвать обвальным, считают специалисты отрасли.

В общей сложности в январе 2019 года Klaipedos Nafta отгрузила 626 тысяч тонн нефтепродуктов против 776 тысяч тонн нефтепродуктов, то есть на 19% меньше, чем в январе прошлого года, пишет RuBaltic

Основной причиной падения объемов нефтеперевозок аналитики называют резкое сокращение поступающих углеводородов с Мажейкяйского нефтеперерабатывающего завода (Orlen Lietuva), а также снижение нефтетранзита.

Как сообщает издание, большую роль сыграло решение президента Белоруссии Александра Лукашенко перевести транзит нефтепродуктов на другие направления. В частности более миллиона тонн белорусского нефтетранзита было переориентировано с Прибалтики на российские порты.

Также упали доходы плавучего СПГ-терминала Independence, которым также владеет Klaipedos Nafta. Только за последний месяц выручка терминала сократилась на 16%.

Ранее, Вильнюс объявил о намерениях выкупить Independence у норвежской компании, для которой содержание данного объекта показалось очень дорогим. В общей сложности доходы Klaipedos Nafta упали на 21%, хотя компания не теряет надежды войти в число крупнейших операторов на рынке СПГ в Европе, сообщает издание.


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