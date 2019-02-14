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Москва, 14.02.2019

На Украине требуют завести дело на кандидата в президенты страны Юлию Тимошенко

«Expert Online» 2019

Руководитель партии «Батькивщина» и  кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко могла «незаконно обогатиться», считают  в украинском общественном «Центре противодействия коррупции». В этой связи общественники требуют от генпрокурора Украины Юрия Луценко открыть в отношении Тимошенко уголовное дело по фактам возможного незаконного обогащения. Требование приводится в официальном обращении Центра, опубликованном на сайте организации.

«Требуем от генерального прокурора Юрия Луценко открыть уголовное производство по фактам возможного незаконного обогащения народного депутата и кандидата в президенты Юлии Тимошенко», - говорится в обращении.

В Центре свои требования обосновывают фактами, которые свидетельствуют, что раскрыты расходы «Юлии Тимошенко на услуги американских лоббистов».

В организации заявляют, что в декабре 2018 года, их специалисты направляли подобные обращения с копиями документов, которые свидетельствуют не в пользу Тимошенко, в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро Украины, однако, ответы до сих пор не поступили и уголовное дело на Тимошенко заведено не было.

Телеканал «Звезда» ранее сообщал, что по заявлению Тимошенко было заведено уголовное дело по фактам подкупа избирателей со стороны команды действующего главы Украины Порошенко.

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