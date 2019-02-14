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Москва, 14.02.2019

В НАТО выдвинули России новое обвинение из-за Крыма

«Expert Online» 2019

Экс-представитель НАТО капитан 1-го ранга ВМС США Гарри Табах, заявил, что Москва нанесла Киеву «удар в спину». Мнением он поделился в интервью изданию «Апостроф».

Военный утверждает, что возвращение Крымского полуострова в состав Российской Федерации по итогам всенародного референдума граждан Крыма, якобы противоречит Будапештскому меморандуму. Кроме того Табах обвинил Россию в «предательстве» братского, украинского народа.

«Это произошло и когда Украина сдала ядерное оружие России, под гарантию США, Европы и самой Российской Федерации сохранить ее границы», - рассказал экс – представитель НАТО.

Он уверен, что Украина «надеялась на Россию больше, чем на кого-либо другого, считая ее братской страной, которая никогда не предаст».

«И вот этот ваш братский народ и братская страна ударили вас в спину ножом», - резюмировал Табах.

Он также напомнил, что страны с незавершенными территориальными конфликтами не могут претендовать на членство в альянсе, но для Украины могут сделать исключение из правил.

Будапештский меморандум, подписанный 5 декабря 1994 года главами России, Украины, США и Великобритании, призван узаконить соблюдение акта СБСЕ, закрепляя положение Украины как государства без ядерного оружия. Российские парламентарии меморандум так и не ратифицировали.

Напомним, воссоединение Крыма с Россией произошло в марте 2014 года по результатам референдума, на котором более 98% граждан полуострова высказались за этот шаг.

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