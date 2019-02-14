По данным опроса центра социальных и маркетинговых исследований «Социс», которые опубликованы на сайте организации, шоумен Владимир Зеленский в настоящее время лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Украины. За последние дни рейтинг Зеленского поднялся с 21,9% до 23%, а у Тимошенко наоборот снизился с 19,2% до 15,7%. Рейтинг Порошенко поднялся с 14,8% до 16,4%, сообщает Рамблер.Новости.

Актер Владимир Зеленский, несмотря на то, что многие его считают "спойлером" (т.е. кандидатом, который в нужный момент снимется с выборов в пользу одного из кандидатов) остается в лидерах рейтинга кандидатов в президенты Украины. Отрыв при этом от "настоящих политиков" - лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко и действующего президента Петра Порошенко растет.

Тем не менее, действующие украинские власти, похоже, начали побаиваться шоумена, о чем свидетельствует запрет выступления «Студии Квартал 95» в подведомственном Минобороны Украины здании.

Ранее Зеленский в своем фейсбуке опубликовал видеообращение, в котором команда «Студии Квартал 95» просит у своих поклонников прощения за отмену концерта в Виннице. Артист при этом отметил, что действующему главе Украины Петру Порошенко этот «детский» запрет явно не на руку — куда разумнее с его стороны было бы позволить Зеленскому выступить в здании Минобороны, чтобы потом в народе говорили о благородстве нынешнего президента.