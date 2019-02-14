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Москва, 14.02.2019

Пентагон выделил миллионы на киберподготовку военных

«Expert Online» 2019

После того, как военных США обязали проводить больше кибератак, Пентагон стал выделять десятки миллионов долларов на создание новых центров по кибер-подготовке, пишет «Военное обозрение».

Как отмечает издание, подготовка подобного рода специалистов ведется, как по традиционной схеме – с использованием продвинутых компьютерных технологий, так и по возможному сценарию кибет-атак будущего, - с использованием искусственного интеллекта.

Однако некоторые эксперты по нацбезопасности США обеспокоены «рудиментарными методами обучения специалистов по кибербезопасности», заверяя, что количество вложенных средств не дает желаемой отдачи, пишет издание.

Военные США также неоднократно заявляют, что Россия и Китай добились в этой области гораздо больших успехов.

Критики заокеанской программы по кибер-подготовке приводят в пример факт, что за последнее время были анонсированы лишь три заявления о расширении центров подготовки специалистов по кибербезопасности, что по их мнению, крайне мало.

Подливают масло в огонь и заявления представителей Центра передовой киберподготовки о нехватке новых инструкторов и разработчиков курса по подготовке специалистов, пишет СМИ.

Ранее, прозвучало заявление из Пентагона, что в ближайшее время планируется построить новые «киберполигоны». На них, по замыслу организаторов, будут инсценироваться кибератаки. Уточняется, что полигоны будут расположены в штатах Флорида, Южная Каролина и Мэриленд.

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