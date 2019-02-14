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Экономика
Москва, 14.02.2019

Поставщики «Россетей» получат льготные займы от ВЭБа

«Expert Online» 2019

«Россети» и ВЭБ.РФ объявили о сотрудничестве в области цифровой трансформации электросетей и диверсификации деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Соглашение между двумя корпорациями развития было подписано в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Стороны готовы определить проекты, направленные на развитие и внедрение цифровых технологий в электросетевом комплексе, в том числе с использованием российской высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

Меморандум предусматривает стимулирование развития производства продукции гражданского назначения для нужд компаний группы «Россети» и взаимодействие при реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
«Для нас очень важно иметь такого надежного партнера. “Россети” заинтересованы в развитии производств отечественной продукции для электросетевого комплекса. Убежден, что такое объединение усилий бизнеса и института развития поможет найти точки соприкосновения финансового и промышленного потенциала для реализации нашего масштабного проекта по цифровой трансформации электроэнергетической отрасли и достичь наибольшего мультипликативного эффекта не только для каждой из сторон, но и всей экономики в целом», — сказал генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский.

«Для реализации подобных проектов ВЭБ.РФ готов финансировать покупателей такой продукции по льготной ставке. ВЭБ.РФ в настоящее время работает над расширением инструментов финансирования для стимулирования спроса на российскую продукцию гражданского назначения», — сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

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