Появились подробности о российском оружии, вызывающим галлюцинации

Новейшие российские станции визуально-оптических помех 5П-42 «Филин» способны ослеплять противника и даже вызывать у него эффект галлюцинаций, сообщает еженедельник «Звезда».

«Филины» уже находятся на вооружении в российский ВМФ и установлены на фрегатах «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов». Предполагается, что станции продолжат поступать на вооружение новейших судов.

Издание уточняет, что «Филин» способен пресекать ночные каналы наблюдения, а также «ослеплять» визуально-оптические и оптико-электронные системы.

Также «Филин» способен дезориентировать прицелы оружия ближнего боя, применяемые против надводных кораблей и катеров, и выводить из строя приборы ночного видения и лазерные дедальномеров.

Специалисты уточняют, что подобный эффект достигается «Филином» благодаря колебанию яркости светового излучения, приводящее к временной слепоте противника. Зона воздействия станции на противника - 500-700 метров в секторе 10-15 градусов.

Индустриальный директор Госкорпорации Ростех Сергей уверен, что новое вооружение способно предоставить российским военным существенное преимущество в спецоперациях: из-за «ослепления» противник не сможет вести прицельный огонь. Это подтвердили испытания на добровольцах, которые под действием станции не могли вести прицельный огонь из-за временной дезориентации. Также одна пятая добровольцев рассказывали, что испытывали галлюцинации в виде «плавающего» пятна света, напоминающего последствия от использования светошумовой гранаты. А более половины рассказали о головокружении, тошноте и дезориентации в пространстве.

«Звезда» также сообщает, что в арсенале российских ВМФ имеет упрощенная версия станции «Филин» - станция визуально-оптических помех «Грач», которая используется в контртеррористических операциях, противодесантной и противодиверсионной обороне, а также в борьбе с пиратами.

Как рассказал изданию один из разработчиков «Грача» и «Филина» замгендиректора «Объеденной приборостроительной корпорации» Сергей Скоков, «Грач» способен оказывать на противника мощное психологическое воздействие.





