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Москва, 14.02.2019

Преемница Меркель сделала важное заявление по «Северному потоку-2»

«Expert Online» 2019

Аннегрет Крамп-Карренбауэр – глава Христианско-демократического союза (ХДС) ФРГ – сделала важное заявление о проекте газопровода «Северный поток-2».

По словам преемницы действующего канцлера Ангелы Меркель, «Северный поток-2» повернуть назад уже невозможно, так как основополагающие решения приняты, передаёт РИА Новости.

Политик призналась, что для неё, как и для многих других «Северный поток-2» не тот проект, который она поддерживает всем сердцем.

«Но надо понимать, что все основополагающие решения были приняты раньше. Поэтому, как бы кто этого не хотел, нельзя просто взять и повернуть проект назад».

Она также подчеркнула, что у Германии есть легитимные экономические интересы в энергообеспечении.

«Поймите, речь идёт сугубо об экономическом проекте. Даже на самом пике холодной войны Германия всегда поддерживала экономические отношения с РФ», – напомнила глава ХДС.

Кроме того, Крамп-Карренбауэр заявила, вокруг «Северного потока-2» наблюдается противоречие интересов сразу нескольких стран: Германии, Украины, США и некоторых других.

Также она убеждена, что американцы, критикуя этот проект преследуют собственные экономические и политические интересы. При этом она подвергла критике позицию Вашингтона, который грозится санкциями из-за «Северного потока-2».

«Считаю, что угрожать друг другу санкциями – не лучшее общение между партнёрами и друзьями», – резюмировала немецкий политик.

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