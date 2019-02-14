Курс доллара: по рублю нанесли мощный удар

Курс доллара снижается на открытии торгов четверга на 7 копеек - до 66,44 рубля, курс евро растет на 2 копейки - до 74,92 рубля.

Ранее курс доллара резко вырос к рублю на вечерних торгах среды после новостей о подготовке в США более жестких санкций против России. Курс доллара вырос на 70 копеек - до 66,51 рубля, курс евро вырос на 66 копеек - до 74,90 рубля.

Впрочем, в среду рублю удалось компенсировать потери после сообщения во вторник о новых санкциях из-за инцидента в Керченском заливе. Российскую валюту в четверг может поддержать растущая нефть и рост рисковых настроений у международных инвесторов.

Сенаторы Линдсей Грэм и Боб Менендес подготовили проект жестких санкций против России в ответ на якобы имевшее вмешательство Москвы в выборы в других странах, а также в связи с ситуацией на Украине, сообщает Рейтер. Речь идет об ограничениях в адрес банков, энергетических компаний, суверенного долга, а также против проектов российского СПГ за пределами страны.

Нынешнее предложение Грэма и Менендеса жестче тех законопроектов, которые они предлагали в прошлом году и которые не нашли поддержку большинства.