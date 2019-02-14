В США повысили градус санкционной риторики

Сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес доработали ранее отклоненный законопроект о «драконовских» санкциях против России. Новый документ содержит ряд еще более жестких положений, которые, в случае принятия их Конгрессом, все же способны оказать негативное влияние на ситуацию в российской экономике. В их числе запрет инвестиций в новый российский госдолг, проекты по добыче нефти в РФ, введение санкций на зарубежные проекты российских госкомпаний и на проекты СПГ за пределами РФ, пишет «КоммерсантЪ».

«Одно совершенно ясно: Москва продолжит наступать, пока не встретит достаточного отпора»,— заявил Роберт Менендес в интервью Reuters. «Наша цель — изменить статус-кво и ввести существенные санкции и меры против России Путина,— добавил Линдси Грэм.— Он должен отказаться от вмешательства в избирательный процесс в США, остановить кибератаки на американскую инфраструктуру, вывести силы из Украины и прекратить попытки создать хаос в Сирии».

В отличие от предыдущего законопроекта в новом документе предлагается наложить санкции на проекты по производству сжиженного газа с участием российских компаний за пределами России. На данный момент таких проектов нет, но теоретически подобные планы были у «Газпрома» в Иране, а у «Роснефти» в Венесуэле — странах, которые уже находятся под санкциями США.

Логично, что российские активы и в первую очередь рубль отреагировали на новость негативно. Так, курс доллара с 65,79 рубля (на 21.40 мск) подскочил до 66,52 – рекордного уровня с 22 января. Евро, стоивший 74,25 рубля, поднялся до 74,95 рубля, обновив максимум с 8 февраля.

Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин напоминает, что ранее столь агрессивную санкционную риторику наш рынок во многом уже переживал. Риски введения ограничений на госдолг или банки были известны еще в августе прошлого года. Но до сих пор инициатива сенаторов так и не дошла до исполнения за подписью президента. То есть по сути с этими опасениями мы жили последние полгода, а сейчас лишь получили новое напоминание о том, что это дамоклов меч продолжает висеть.

Точного ответа на вопрос о том, в каком виде будут введены новые санкции, сейчас ни у кого нет, указывает Василий Карпунин. Соответственно в такой ситуации высока степень неопределенности. Наиболее серьезную угрозу, на мой взгляд, представляют потенциальные ограничения в отношении госдолга, которые могут снизить интерес инвесторов к российским долговым бумагам и увеличить тем самым стоимость заимствований для Минфина, а также санкции в отношении банковского сектора.

Между тем, указывает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко, российские активы привлекают спекулятивный капитал игроков, рассчитывающих на краткосрочные инвестиции и готовых в любой момент максимально быстро закрыть свои позиции. Вчера мы увидели негативную сторону этого явления: нерезиденты, воспользовавшись отсутствием санкционной риторики, постепенно скупали подешевевшие отечественные бумаги, но как только появились новости о новом законопроекте, предпочли выйти из инструментов. При этом, совершенно очевидно, что это была не последняя эмоциональная реакция инвесторов, так как обсуждения ограничительных мер только начались.

В данный момент рубль кажется перепроданным: вероятность действительно серьезных санкций достаточно мала, так как основными кредиторами страны являются американские компании, и в случае отключения России от SWIFT или запрета на работу с госдолгом, в первую очередь, пострадают они, считает аналитик. Кроме того, подобные действия против одного из главных экспортеров сырья неизбежно приведут к росту нефтяных цен, что явно идет вразрез с политикой Дональда Трампа. Скорее всего, нас ожидают очередные точечные санкции против отдельных государственных компаний.

В ближайшее время, по прогнозам Михаила Мащенко, российская валюта вполне может восстановиться до отметки в 66.30 рублей за доллар, и, в отсутствие внешних шоков, продолжить медленное движение в сторону 66.00 рублей за доллар к концу месяца. Возросший аппетит к риску на международном рынке играет на стороне валют развивающихся стран. Кроме того, в ближайшее время рубль получит дополнительную поддержку со стороны экспортеров, которые приступят к обмену валютной выручки для уплаты налогов.

Санкционная риторика – практически единственное, что резко давит сейчас на рубль, обращает внимание руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. Ведь нефтяные цены растут, уйдя выше принципиального рубежа 64 долл./барр. Brent. Общие антирисковые настроения на мировых финансовых рынках ослабевают в надеждах на разрешение торгового спора США и Китая. Растут основные фондовые индексы. Агентство Moodys подняло рейтинг российских активов. Но все эти позитивные факторы не могут переломить главный и радикальный негатив для российской валюты, связанный с санкциями, будь то даже просто сообщения прессы о подготовке к рассмотрению новых мер.

Среди них наиболее опасными для нашей страны выступают «адские» санкции, как их называют и сами конгрессмены. Запрет на покупку госдолга – достаточно болезненное явление для России, поскольку приток средств от зарубежных инвесторов и пополняет бюджет, и создаёт дополнительный спрос на рубли, сдерживая снижение курса нашей валюты и усиление инфляции. Не менее, а то и более опасно прекращение расчётов в долларах российским банкам, добавляет Марк Гойхман. Ведь в этом случае под удар ставится большая часть экспорта, импорта России и внешних финансовых операций. В случае принятия данного пакета санкций доллар может взлететь к 72-75 руб.

При этом есть аргументы в пользу того, что именно в таком «адском» виде санкции не будут приняты, добавляет аналитик. Ведь они – меры обоюдоострые. Полный запрет на покупку облигаций России ограничил бы возможности самим американским инвесторам получения высокого дохода в 7-8% годовых, тогда как, например, американские гособлигации дают не более 3%.

Поэтому вероятно, считает Марк Гойхман, что полного запрета не будет, в худшем случае могут быть ограничения на приобретение новых выпусков. Вредны будут для американских банков и запреты на расчёты через их корсчета в долларах. Это ограничит приток средств , нанесёт удар репутации банков как универсальных мировых финансовых институтов, подорвёт внешнеторговые контакты США и России, что нанесёт удар бизнесу в США. Соответственно, вероятно не более чем точечное введение таких ограничений против некоторых финансовых организаций в России по ограниченному перечню операций. Но настороженность в данном вопросе для рубля остаётся, поскольку даже ограниченные меры были бы чувствительны для рубля. Именно поэтому доллар подскочил 13-14 февраля к 66,5 руб.