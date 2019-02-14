Последний шанс

Сегодня в Пекине начинаются двухдневные переговоры на высоком уровне по устранению торговых противоречий Китая и США. Фактически, передает агентство «Прайм» это последние шанс на достижение договоренностей, поскольку в противном случае 1 марта в силу вступят новые взаимные пошлины, от которых обе страны понесут ощутимые экономические потери.
Китайскую делегацию возглавляет вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, с американской стороны – торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин. Как сообщили в министерстве коммерции Китая, "стороны продолжат обсуждение вопросов, представляющих общий интерес".
В свою очередь министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон настроен на заключение торгового соглашения с Китаем в обозначенный срок. "Мы активно настроены на продолжение этих переговоров. Мы затрачиваем огромные усилия на то, чтобы уложиться в срок и заключить сделку. Это наша цель", — сказал министр.
Угрозы взаимных пошлин, которыми некоторое время назад начали обмениваться США и Китай, будут иметь очень долгосрочные последствия, и в ходе одной или даже десяти сессий переговоров на высшем уровне их вряд ли можно будет устранить, полагает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Инвесторы понимают, что США и Китай вступили в торговую войну, и ни один из противников не готов сдаться, у каждого достаточно ресурсов и дипломатического опыта, чтобы бесконечно продолжать обмен требованиями и микро-уступками.
Китаю выгодно затягивать переговоры, чтобы ослаблять внутриполитическую позицию Трампа, полагает эксперта. А Трампу нужна только безоговорочная победа во внешней торговле, чтобы его продолжали поддерживать избиратели и лоббисты корпораций. Так что, считает Жарский, в результате очередной встречи лидеров США и Китая крайний срок введения пошлин будет отодвинут еще на 60 дней, потом еще на 60 дней, и так далее, а американские дипломаты тем временем будут искать формулу, по которой они могли бы добиться уступок от Китая, сами понеся минимальные потери.
Dow вчера вырос на 0.46%, NASDAQ на 0.08%, S&P 500 — на 0.3%, этот околонулевой рост говорит о том, что инвесторы даже сам факт встречи лидеров стран в феврале оценивают как маловероятный. Оба политика могут попытаться уклониться, чтобы повысить градус напряжения и вынудить оппонента допустить ошибку. А так как Трамп уже озвучил возможность «сдвинуть дедлайн», то лидер Китая находится в более сильной позиции.
Для России, полагает Илья Жарский, имеет значение тот факт, что на фоне торговой войны США пытаются в ультимативной форме реформировать ВТО: они считают, что в нынешнем виде организация почти недееспособна и угрожают не присылать туда своих представителей вообще, если реформа не начнется. России в свете санкций, которые, по сути, являются элементом экономической борьбы, важно не допустить изменений в ВТО, которые привели бы к потере влияния России на мировых сырьевых рынках.
Вообще же торговая война между Китаем и США стала определяющим фактором для глобального экономического роста и динамики фондовых рынков, добавляет аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов. Переговоры между странами продолжаются, и само по себе наличие диалога можно отнести к положительным моментам. Хотя США должны были увеличить тарифы с 1 января, но дедлайн был сдвинут на 1 марта, а по новым сообщениям, дата может быть вновь отложена, как минимум, на 60 дней. Подобного следовало ожидать, так как проработка договоренностей включает в себя много сложных аспектов вроде защиты интеллектуальной собственности и претензии на технологическое лидерство обеих стран.
Тем не менее, продолжает аналитик, в достижении консенсуса должны быть заинтересованы обе стороны. Противостояние двух стран может негативно отразиться на их экономическом положении. МВФ уже пришлось снизить прогноз по росту мировой экономики на 2019 до 3,5% из-за торговых войн. Замедление экономики КНР налицо. Ален Сабитов ожидает снижения темпов роста экономики до 6,0-6,3% в 2019 с 6,6% в 2018. В случае негативного развития событий и введении новых тарифов риски смещаются в сторону нижней границы в 6%.
Для экономики США торговые войны пока не реализуются в ухудшение показателей, но так может продолжаться не долго. В случае новых тарифов возможно усиление инфляционного давления и снижение уверенности потребителей. Риски неопределенности будущего будут давить на инвесторов и оценки будущих перспектив, что может вылиться в новые распродажи на фондовых рынках. Компаниям вроде Starbucks и Apple, чья выручка зависит от китайской экономики, уже пришлось снизить прогнозы по выручке на будущие периоды.
Без улучшения прогнозов на 2020 год по темпам роста на 2020 не стоит ждать роста индекса SP500, уверен Ален Сабитов. Текущие оценки по P/E для индекса говорят о более-менее справедливом текущем уровне индекса. Однако для продолжения роста индекса необходимо улучшение оценок будущей прибыли компаний, иначе рост можно будет назвать опасным с элементами перекупленности, которые мы наблюдали в начале 2018. Прогресс в переговорах КНР и США может стать фактором пересмотра вверх прогнозов и, как следствие, придаст импульс здоровому движению индекса SP500 к цели в 2900 пунктов.