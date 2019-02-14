Последний шанс

Сегодня в Пекине начинаются двухдневные переговоры на высоком уровне по устранению торговых противоречий Китая и США. Фактически, передает агентство «Прайм» это последние шанс на достижение договоренностей, поскольку в противном случае 1 марта в силу вступят новые взаимные пошлины, от которых обе страны понесут ощутимые экономические потери.

Китайскую делегацию возглавляет вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, с американской стороны – торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин. Как сообщили в министерстве коммерции Китая, "стороны продолжат обсуждение вопросов, представляющих общий интерес".

В свою очередь министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон настроен на заключение торгового соглашения с Китаем в обозначенный срок. "Мы активно настроены на продолжение этих переговоров. Мы затрачиваем огромные усилия на то, чтобы уложиться в срок и заключить сделку. Это наша цель", — сказал министр.

Угрозы взаимных пошлин, которыми некоторое время назад начали обмениваться США и Китай, будут иметь очень долгосрочные последствия, и в ходе одной или даже десяти сессий переговоров на высшем уровне их вряд ли можно будет устранить, полагает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Инвесторы понимают, что США и Китай вступили в торговую войну, и ни один из противников не готов сдаться, у каждого достаточно ресурсов и дипломатического опыта, чтобы бесконечно продолжать обмен требованиями и микро-уступками.

Китаю выгодно затягивать переговоры, чтобы ослаблять внутриполитическую позицию Трампа, полагает эксперта. А Трампу нужна только безоговорочная победа во внешней торговле, чтобы его продолжали поддерживать избиратели и лоббисты корпораций. Так что, считает Жарский, в результате очередной встречи лидеров США и Китая крайний срок введения пошлин будет отодвинут еще на 60 дней, потом еще на 60 дней, и так далее, а американские дипломаты тем временем будут искать формулу, по которой они могли бы добиться уступок от Китая, сами понеся минимальные потери.

Dow вчера вырос на 0.46%, NASDAQ на 0.08%, S&P 500 — на 0.3%, этот околонулевой рост говорит о том, что инвесторы даже сам факт встречи лидеров стран в феврале оценивают как маловероятный. Оба политика могут попытаться уклониться, чтобы повысить градус напряжения и вынудить оппонента допустить ошибку. А так как Трамп уже озвучил возможность «сдвинуть дедлайн», то лидер Китая находится в более сильной позиции.

Для России, полагает Илья Жарский, имеет значение тот факт, что на фоне торговой войны США пытаются в ультимативной форме реформировать ВТО: они считают, что в нынешнем виде организация почти недееспособна и угрожают не присылать туда своих представителей вообще, если реформа не начнется. России в свете санкций, которые, по сути, являются элементом экономической борьбы, важно не допустить изменений в ВТО, которые привели бы к потере влияния России на мировых сырьевых рынках.

Вообще же торговая война между Китаем и США стала определяющим фактором для глобального экономического роста и динамики фондовых рынков, добавляет аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов. Переговоры между странами продолжаются, и само по себе наличие диалога можно отнести к положительным моментам. Хотя США должны были увеличить тарифы с 1 января, но дедлайн был сдвинут на 1 марта, а по новым сообщениям, дата может быть вновь отложена, как минимум, на 60 дней. Подобного следовало ожидать, так как проработка договоренностей включает в себя много сложных аспектов вроде защиты интеллектуальной собственности и претензии на технологическое лидерство обеих стран.

Тем не менее, продолжает аналитик, в достижении консенсуса должны быть заинтересованы обе стороны. Противостояние двух стран может негативно отразиться на их экономическом положении. МВФ уже пришлось снизить прогноз по росту мировой экономики на 2019 до 3,5% из-за торговых войн. Замедление экономики КНР налицо. Ален Сабитов ожидает снижения темпов роста экономики до 6,0-6,3% в 2019 с 6,6% в 2018. В случае негативного развития событий и введении новых тарифов риски смещаются в сторону нижней границы в 6%.

Для экономики США торговые войны пока не реализуются в ухудшение показателей, но так может продолжаться не долго. В случае новых тарифов возможно усиление инфляционного давления и снижение уверенности потребителей. Риски неопределенности будущего будут давить на инвесторов и оценки будущих перспектив, что может вылиться в новые распродажи на фондовых рынках. Компаниям вроде Starbucks и Apple, чья выручка зависит от китайской экономики, уже пришлось снизить прогнозы по выручке на будущие периоды.