Антон Силуанов – глава Минфина РФ – рассказал, как наша страна будет реагировать на возможное введение американских санкций против российского банковского и энергетического сектора, а также против госдолга РФ.

По мнению чиновника, в России уже давно создана необходимая база, чтобы эффективно отражать любые санкционные нападки. При этом он признался, что возможные ограничения – неприятный удар для России, передаёт ФБА «Экономика сегодня»

«Но мы прошли несколько этапов таких санкций и сейчас готовы к новым, - подчеркнул Силуанов. – Если речь идёт о банках, то мы вместе с регулятором уже создали необходимые буферы и меры противодействия».

Как пояснил глава Минфина, он имеет в виду ликвидность и государственную поддержку кредитных организаций.

«Что касается возможных ограничений против суверенного долга России, то мы видим обратный интерес к нему со стороны зарубежных инвесторов. Это будет удар в первую очередь по иностранцам, которые просто сами себе выстрелят в ногу», – резюмировал главный финансист страны.

Ранее сообщалось, что новость о возможном введении новых антироссийских санкций со стороны США обрушила рубль, который упал к доллару и евро на торгах Московской биржи. Между тем первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов посоветовал россиянам вррбще не обращать на санкции никакого внимания.