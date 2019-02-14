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Москва, 14.02.2019

СМИ: Украина покупает уголь у России под видом «африканского»

«Expert Online» 2019

Главный редактор информационного портала Харькова 057.ua Олег Скрипник опубликовал материал, из которого следует, что Киев закупает российский уголь под видом южноафриканского.

В материале публикуется переписка украинских моряков с грузового судна, которое затонуло недалеко от турецкого побережья 7 января этого года.

В частности из переписки ясно, что судно «Волго-Балт214» загружало уголь в Ростовской области и, выйдя через Керченский пролив, моряки перегружали уголь на турецкое судно близ порта Самсун. Операция проделывалась с целью поставки угля в Одессу под видом южноафриканского.

Издание сообщает, что данная схема делает российский уголь для Украины в три раза дороже.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что он знает о «попытках смешивать уголь» для вывоза энергоносителя с Донбасса и из России. Чиновник сообщил, что «работает с партнёрами, чтобы провести расследование».

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