СМИ Японии рассказали об уникальном эксперименте на «Фукусиме»

Японские энергетики попытались провести рискованный эксперимент на атомной станции «Фукусима-1», на которой произошел взрыв в марте 2011 года. Об этом сообщают японские СМИ.

Из подробностей приводится сообщение о попытки извлечь расплавившееся в ходе аварии ядерное топлива, до сих пор находящееся на самом дне второго реактора.

Специалисты признают, что попытка крайне опасна и рискованна, как для энергетиков, так и для окружающей среды.

Уточняется, что энергокомпания ТЕРСО, занимающаяся эксперементом, решила с максимально близкого расстояния запустить «в недра реактора роботизированную «руку» длиной около 15 метров со специальными щупальцами – пальцами на концах». Задача «руки» сгрести сгоревшее топливо и перенаправить его на поверхность.

Как отмечают СМИ, пока неизвестно, куда топливо вывезут в случае успеха эксперимента.

Напомним, авария на атомной электростанции была отнесена к самому высокому - 7 уровню опасности. Токио долгое время скрывал масштабы бедствия, а также уровень собственных экономических потерь, которые, как теперь известно, составляют 200 млрд долларов. Если говорить об ущербе для экологии, то, по заявлению специалистов, относительно четкую картину можно будет получить не ранее, чем через 15 лет после аварии.

Сегодня с уверенностью можно констатировать факт, что промысел в районе катастрофы невозможен из-за сильнейшего радиационного заражения.