ПУБЛИКУЙТЕ НОВОСТИ О ГЛАВНЫХ СОБЫТИЯХ
СВОЕЙ КОМПАНИИ НА EXPERT.RU

Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 14.02.2019

СМИ Японии рассказали об уникальном эксперименте на «Фукусиме»

«Expert Online» 2019

Японские энергетики попытались провести рискованный эксперимент на атомной станции «Фукусима-1», на которой произошел взрыв в марте 2011 года. Об этом сообщают японские СМИ.

Из подробностей приводится сообщение о попытки извлечь расплавившееся в ходе аварии ядерное топлива, до сих пор находящееся на самом дне второго реактора.

Специалисты признают, что попытка крайне опасна и рискованна, как для энергетиков, так и для окружающей среды.

Уточняется, что энергокомпания ТЕРСО, занимающаяся эксперементом, решила с максимально близкого расстояния запустить «в недра реактора роботизированную «руку» длиной около 15 метров со специальными щупальцами – пальцами на концах». Задача «руки» сгрести сгоревшее топливо и перенаправить его на поверхность.

Как отмечают СМИ, пока неизвестно, куда топливо вывезут в случае успеха эксперимента.

Напомним, авария на атомной электростанции была отнесена к самому высокому - 7 уровню опасности. Токио долгое время скрывал масштабы бедствия, а также уровень собственных экономических потерь, которые, как теперь известно, составляют 200 млрд долларов. Если говорить об ущербе для экологии, то, по заявлению специалистов, относительно четкую картину можно будет получить не ранее, чем через 15 лет после аварии.

Сегодня с уверенностью можно констатировать факт, что промысел в районе катастрофы невозможен из-за сильнейшего радиационного заражения.


Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    В клинике 3Z стали оперировать возрастную дальнозоркость

    Офтальмохирурги клиники 3Z («Три-З») впервые в стране начали проводить операции пациентам с возрастной дальнозоркостью

    Инновации и цифровые решения в здравоохранении. Новая реальность

    О перспективах российского рынка, инновациях и цифровизации медицины рассказывает глава GE Healthcare в России/СНГ Нина Канделаки.

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.

    Курс на цифровые технологии: 75 лет ЮУрГУ

    15 декабря Южно-Уральский государственный университет отметит юбилей. Позади богатая достижениями история, впереди – цифровые трансформации

    Дать рынку камамбера

    Рынок сыра в России остается дефицитным. Хотя у нас в стране уже есть всё — сырье, поставщики оборудования и технологии

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара всех удивил
      Курс доллара всех удивил
    2. Немцы боятся Америку сильнее, чем Россию
      Накануне проведения Мюнхенской конференции по безопасности, Pew Center обнародовал результаты исследования Global Attitudes Survey и опроса, проведенного в 26 странах. В нем участвовали 27612 человек. Исследование принесло неожиданные результаты
    3. Курс доллара: у игроков сдали нервы
      Курс доллара: у игроков сдали нервы