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Москва, 14.02.2019

Токио пересматривает стратегию по процессу переговоров с Россией об островах

«Expert Online» 2019

В Японии хорошо понимают, что переговоры по Курильским островам и в целом по вопросу мирного договора может потребовать длительного времени. В этой связи в Токио намерены пересмотреть собственную стратегию по ведению диалога с Москвой по этому вопросу, сообщает японское агентство Jiji, ссылаясь на собственные правительственные источники.

В частности СМИ сообщает, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ хорошо осознает российские настроения, направленные против передачи островов. Поэтому основной план по решению проблемы на встрече с президентом России Владимиром Путиным в июне в японском Осаке на саммите G20 неосуществим, уверен Абэ. Ранее он рассчитывал провести подготовительную работу до этого мероприятия, а в июне выйти на подписание рамочного соглашения по мирному договору с российским президентом.

Агентство уточняет, что встреча Путина и Абэ 22 января не дала ожидаемых результатов. После переговоров японский премьер сообщил, что «не говорил именно про июнь», как про срок решения проблемы по мирному договору.

Согласно другому правительственному источнику Абэ сообщил, что «в июне это невозможно, поскольку прийти к чему-то за несколько месяцев по переговорам, которые не двигались долгие годы, это невозможно».

О смене стратегии по переговорам с Россией свидетельствует также и высказывание Абэ о том, что «он не собирается ограничивать срок текущим годом».

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