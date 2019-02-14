В Госдуме рассказали к чему могут привести новые антироссийские санкции США

Николай Коломейцев – депутат нижней палаты российского парламента – предположил, к чему могут привести новые санкции США против РФ, законопроект о введении которых накануне был внесён в американский сенат.

По его мнению, ограничительные меры против банковской системы нашей страны могут повлечь отключение России от SWIFT, передаёт РИА Новости.

«И всё это несмотря на те огромные затраты, которые нам анонсировали и Сбербанк, и Центробанк, – подчеркнул Коломейцев. – Все эти деньги просто ушли в никуда. Никакой должной работы карты «Мир» как не было, так и нет».

Как убеждён депутат, это говорит о крайней уязвимости банковской системы нашей страны и недооценке существующих угроз.

«Считаем, что необходимо как можно скорее вернуться к двухконтурной банковской системе, срочно помять закон о Центробанке, так как мы рано или поздно, если хотим быть независимыми, должны вернуться к золотому обеспечению рубля», – резюмировал Коломейцев.

Напомним, вечером 13 февраля стало известно, что в сенат США внесён законопроект о введении жёстких антироссийских санкций. В частности, речь идёт об ограничениях в адрес российских банков, энергетических компаний, а также суверенного долга России.

Сразу после этого произошёл очередной обвал рубля к доллару и евро на торгах Московской биржи.