В Кремле жёстко ответили на новость о возможном введении санкций

Дмитрий Песков – глава пресс-службы президента РФ – жёстко отреагировал на информацию о возможном введении антироссийских санкций против нашей страны.

По словам представителя Кремля, внесённый накануне в сенат США законопроект, ни что иное, как «оголтелая абсолютно эмоциональная, ничем необоснованная русофобия».

Песков пояснил, что если бы законопроект о введении антироссийских санкций основывался на экспертных данных, то в этом документе бы не говорилось о дестабилизирующей роли России в Сирии, а наоборот, признавалась бы решающая и ключевая роль Мосоквы в спасении этого региона от терроризма, передаёт ФАН.

«Складывается стойкое ощущение, что авторы подобных законопроектов находятся в плену русофобских эмоций», – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

При этом, отвечая на вопрос одного из представителей СМИ, необходимо ли России в этом случае готовится к неблагоприятному развитию событий, Песков заявил, что теоретически всегда надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему.

Кроме того, он убеждён, что в ближайшее время российско-американские отношения лучше точно не станут.

«Если говорить откровенно, то сейчас жадть улучшения отношений между двумя странами и надеяться хотя бы на устойчивую ремиссию этой болезни русофобии не приходится. Мы видим проявления этой болезни», – считает представитель Кремля.

Также Песков подчеркнул, что за русофобией стоит абсолютно конкретный прагматичный торговый подход, который не имеет ничего общего с цивилизованными правилами международной торговли и граничит с рэкетирством.

«Посмотрите на некоторые положения законопроекта о санкциях, которые чётко направлены на срыв энергопроектов компаний РФ, на подрыв деятельности наших банков. Это попытка нечестными мерами, нечестной конкуренцией вытеснить российские компании с рынка, расчистив место для американского бизнеса», – резюмировал Песков, добавив, что такие действия США неприемлемы.

Накануне группа американских сенаторов внесла законопроект о введении нового пакета санкции против нашей страны. По замыслу Вашингтона, ограничительные меры должны серьёзно ударить по банковскому сектору России, отечественным проектам сжиженного природного газа за пределами нашей страны, а также по киберсектору экономики РФ. Кроме того, ограничительные меры предполагают запрет на любые новые сделки с суверенным долгом России.