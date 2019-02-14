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В ЦБ РФ посоветовали россиянам не реагировать на возможное введение новых санкций

Москва, 14.02.2019

Сергей Швецов – первый заместитель главы Банка России – прокомментировал информацию о возможном введении нового пакета санкций против нашей страны.

По его мнению, что населению России никак не надо реагировать это, передаёт РИА Новости.

«Дело в том, что это уже специальные финансовые знания, – пояснил он. – Простые граждане должны спокойно к этом относиться, потому что это не входит в пакет базовых знаний».

При этом он убеждён, что оценивать, как санкции, если они будут введены, повлияют на ситуацию в банковском секторе РФ, пока рано.

Ранее сообщалось, что по мнению депутата Госдумы Николая Коломейцева, новые ограничительные меры США против российских банков могут повлечь отключение РФ от SWIFT.

Напомним, накануне республиканцы и демократы внесли в сенат США совместный законопроект о введении новых санкции против России, которые, прежде всего, должны ударить по банковской системе страны, суверенному долгу РФ, а также по проектам, связанным с добычей нефти на территории нашей страны.

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