Вашингтон угрожает покупателям венесуэльской нефти

Джон Болтон предупреждает, что у Америки хорошая память, и угрожает последствиями тем странам и компаниям, которые покупают у Венесуэлы нефть. И в первую очередь Индии

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон хорошо известен как один из главных «ястребов» в американской администрации и как ярый противник Ирана и Венесуэлы. «Потренировавшись» на сокращении экспорта иранской нефти и не добившись особых успехов, Болтон перешел на Венесуэлу. Сейчас он пугает покупателей венесуэльской нефти страшными последствиями и надеется лишить Каракас последних покупателей.

Очередной окрик седоусого «ястреба» вызвала неожиданная поездка министра нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэля Кеведо в Дели. Главный венесуэльский нефтяник, который по совместительству возглавляет и PDSVA, отправился в индийскую столицу на международную конференцию Petrotech, но главной целью его поездки была попытка уговорить индийское правительство увеличить закупки венесуэльской нефти. С этой целью он встречался с министром нефти и газа Индии Дармендрой Праданом.

«У нас хорошие отношения с Индией, и мы хотим их продолжить,- заявил в интервью деловому индийскому изданию Business Today Кеведо.- Отношения и торговля с Индией продолжатся. Мы просто расширим торговлю и отношения».

Он также рассказал индийским журналистам, что хотел бы вдвое увеличить экспорт венесуэльской нефти в Индию.

После появления в Bloomberg статьи о венесуэло-индийских отношениях Джон Болтон написал в своем аккаунте в Twitter: «Мы запомним народы и компании, которые поддерживают кражу режимом Мадуро венесуэльских ресурсов. Соединенные Штаты продолжат использовать все имеющиеся в их распоряжении возможности для сохранения богатств венесуэльского народа. Мы призываем все народы присоединиться к нам в этом деле».

В самом начале политического кризиса в Венесуэле в январе этого года индийские СМИ написали, что Индия, которая, кстати, не признала Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, продолжает оставаться одним из главных покупателей венесуэльской нефти. В начале 2019 года индийские нефтеперерабатывающие заводы покупали у Каракаса более 400 тыс. баррелей сырой нефти ежедневно.

Венесуэла стоит на третьем месте в списке поставщиков нефти для Индии. Крупнейшими покупателями нефти у Каракаса являются индийские компании Reliance Industries и Nayara Energy.

Удалось ли Мануэлю Кеведо уговорить индийцев увеличить закупки нефти у Каракаса, пока неизвестно. Дело в том, что препятствия к росту экспорта венесуэльской нефти в Индию имеются и без предупреждения из-за океана. У Каракаса сейчас огромные проблемы с деньгами, которые в сочетании с американскими санкциями делают венесуэльское правительство почти неплатежеспособным. В Дели уже неоднократно выражали недовольство тем, что Каракас не торопится возвращать почти полумиллиарда долларов, которые венесуэльская нефтяная компания PDVSA одолжила у индийских коллег, компании ONGC Videsh Ltd.

У правительства Венесуэлы возникли финансовые проблемы и с индийскими фармацевтическими компаниями, которые еще не так давно были главными игроками на рынке лекарств в этой стране. По мере ухудшения экономических и социальных условий индийские фармацевты начали переводить производство в другие страны.

«У частных компаний в Индии мало причин рисковать и увеличивать импорт венесуэльской нефти в том хаосе, который царит сейчас в Венесуэле»,- считает Смита Пурушоттам, бывший посол Индии в Венесуэле.

О том, с какими трудностями столкнулась сейчас банковская система Венесуэлы, красноречиво говорит новость из Софии. Болгария заблокировала несколько банковских счетов, на которые приходили миллионы евро от PDVSA. Эта государственная нефтяная компания, напомним, находится под американскими санкциями и сотрудничать с ней Вашингтон запретил.

«Мы установили, что были переводы средств на эти счета из Венесуэлы, а именно от государственной нефтяной компании»,- цитирует Reuters Генерального прокурора Болгарии Сотира Цатсарова.