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Москва, 14.02.2019

Вице-премьер предрёк МФЦ гибель от цифровизации

«Expert Online» 2019

Максим Акимов – вице-премьер российского правительства – считает, что реализация программы по цифровизации нашей страны приведёт к полному исчезновению многофункциональных центров (МФЦ).

По его мнению, такие центры просто станут не нужны, так как любые документы можно будет оформить дистанционно через Сеть Интернет, передаёт агентство «Интерфакс».

При этом чиновник Кабина заявил, что радоваться хорошей работе МФЦ, то же самое, что радоваться хорошим детским домам.

«Появились благотворители, это было действительно важно, но самое важное - это когда ребёнок в семье, – пояснил Акимов. – Аналогичная ситуация с МФЦ. Но я очень надеюсь, что программа цифровизации станет убийцей МФЦ, потому что человеку незачем будет туда ходить».

Наша справка

Многофункциональный центр (МФЦ) – категория государственных учреждений в РФ, которые предоставляют государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна» после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом.

При этом взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется МФЦ без участия заявителя.

Согласно действующему законодательству, государственные и муниципальные услуги, оказываемые МФЦ, являются бесплатными.

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