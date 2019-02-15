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Москва, 15.02.2019

Представители ЕС направляются на встречу с Гуайдо

«Expert Online» 2019

Как сообщает дипломатический источник агентства EFE, в Венесуэлу 17 февраля прибудет делегация Европарламента для встречи с самопровозглашенным президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо.

Визит шести евродепутатов в Каракас продлится до 19 февраля. В эти же сроки парламентарии из Европы намерены провести встречу с послами стран Европы в Венесуэле.

Накануне Николас Мадуро – президент Венесуэлы, рассказал, что глава МИД страны имел тайные встречи с американским спецпредставителем, сообщает «Газета.ру»

Напомним, лидер парламента Венесуэлы, возглавляющий оппозицию,  Хуан Гуайдо во время митинга в Каракасе, направленного против политики действующего президента Николаса Мадуро, объявил себя временным президентом страны.

В настоящий момент Гуайдо признали законным президентом Соединенные Штаты, Канада и страны Латинской Америки. Действующего президента Мадуро поддерживают Китай и Россия.

 

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