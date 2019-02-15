Barings споткнулся на востоке

Арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, а также директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина, бывшего предправления банка Восточный Алексея Кордичева и еще нескольких сотрудников фонда Barings Vostok 15 февраля для финансового сообщества стал буквально громом среди ясного неба. Задержанных подозревают в хищении 2,5 млрд рублей – путем того, что Калви продал банку Восточный акции «Первого коллекторского бюро», где Barings также является акционером. Так как Калви знал, что у ПКБ есть долг в размере 2,5 млрд рублей, это «привело к фактическому хищению средств», - полагают в правоохранительных органах.

Barings Vostok начал инвестировать в российские активы в 1994 году. Он аккумулирует средства европейских, североамериканских, азиатских и билижневосточных пенсионных и эндаумент-фондов, суверенных фондов и так называемых «фондов фондов». Сейчас его активы оцениваются в 3,7 млрд долларов, а инвестиции за 25 лет в российские компании числом около 80 составили 2,8 млрд долларов. Barings специализировался на IT, телеком, медийных и ритейл проектах: в его портфеле сейчас Avito.ru, Yandex, Р-телеком, 1C, IVI.ru, ozon.ru, A5, Вкусвилл и т.д. Интересовали фонд и проекты в странах СНГ – например, туркменская Burren Energy, а также финансовый сектор (Ренессанс страхование и Европлан). Но вот с российскими банками Barings не особенно везло. Так, год назад фонд решил продать часть пакета Тинькофф банка – после скандальных высказываний дочери банкира Дарьи Тиньковой о России.

В капитал банка Восточный Barings вошел еще в 2010 году и тогда ничто не предвещало неприятностей. «Восточный экспресс» наращивал бизнес в сфере розничного кредитования раблезианскими темпами. Однако потом ЦБ начал кампанию по ограничению роста розничного кредитования, заодно запустив санационную рулетку, плюс наложился кризис. В 2015 году Barings собрался было продать пакет, но желающих не нашлось. Но в 2016 году подвернулся «Юниаструм» - и банки решили провести «безденежное» слияние, обменявшись акциями. Изначально владелец «Юниаструм банка» Артем Аветисян надеялся, что контрольного пакета ни у кого не будет, а в капитал еще войдет Корпорация МПС. Но его планы рухнули. И в январе 2017 года к «Восточному» был присоединен банк «Юниаструм», а Артем Аветисян стал акционером «Восточного». Сейчас у него 32,02% акций «Восточного», и 51,62% у Barings через оффшоры. Год назад Barings собрался провести допэмиссию на 5 млрд рублей, чтобы докапитализировать банк.

Источники «Эксперта» на финансовом рынке считают, что арест Калви, скорее всего, следствие тлеющего конфликта акционеров. Якобы г-н Аветисян не был готов докапитализировать банк, но и допустить, чтобы его докапитализировал Barings, также не мог, опасаясь за свою долю.

«Пока что слова следователя можно интерпретировать так, что руководитель фонда Baring Vostok продал акции принадлежащей ему коллекторской компании "Первое коллекторское бюро" банку "Восточный", в котором фонд является контролирующим акционером. Миноритарный же акционер счел, что поскольку на коллекторской компании висит долг в 2,5 млрд. руб., банку покупать эти акции не следовало. Этот миноритарий дал показания, изложив свою точку зрения. Речь идет о распространенной практике поведения акционеров», - комментирует Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК "ФИНАМ". Четверть века инвестиций Barings на российском рынке без скандалов и злоупотреблений не были приняты во внимание.

Начальник аналитического управления, член совета директоров банка БКФ Максим Осадчий обращает внимание на то, что если судить по отчетности, положение банка «Восточный» не является критичным. «Чистая прибыль за 2018 год составила 2,3 млрд руб., капитал 34,4 млрд руб. при активах 285 млрд рублей, - напоминает аналитик. - Нормативы не нарушены. Но на 1 января 2019 года его норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 составлял всего 9,31%. Это выше порога 8%, однако «Восточный» занимает второе место в антирэнкинге по этому нормативу среди российских банков, не находящихся на санации. Это свидетельствует о дефиците капитала банка, и допэмиссия на 5 млрд рублей была призвана пополнить капитал банка и повысить нормативы достаточности капитала.

Не вызывает сомнения, что арест - это перевод конфликта между двумя группами акционеров «Восточного» из сферы хозяйственной в сферу силовую. И это очень неприятное событие для иностранных инвесторов России». Да, и не только для них.