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Москва, 15.02.2019

Курс доллара ждал неприятный сюрприз

«Expert Online» 2019
  • Курс доллара ждал неприятный сюрприз
DPA/TASS

Курс доллара снижается в пятницу к основным валютам на фоне неожиданных данных по розничным продажам в США. Индекс доллара консолидировался в районе 97,07. 

Согласно опубликованным в четверг данным, объем розничных продаж в США декабре в месячном выражении сократился на 1,2%, и это снижение оказалось самым сильным с сентября 2009 года. При этом аналитики ожидали роста показателя на 0,1%.

"Плохая статистика розничных продаж укрепила инвесторов во мнении, что ФРС, скорее всего, будет сохранять ставку в этом году на стабильном уровне", — приводит Рейтер комментарий главного операционного директора Rakuten Securities Ника Твидейла.

Ослабление позиций доллара на международных площадках оказало некоторую поддержку и российской валюте.

Курс доллара вырос по итогам четверга на 18 копеек - 66,70 рубля, курс евро укрепился на 42 копейки - до 75,32 рубля на фоне новостей о подготовке более жесткого пакета санкций США против России. При этом курс доллара пробивал уровень 67 рублей, прибавляя более рубля после сообщений из США. Однако к вечеру четверга рынки успокоились и рубль вернул часть дневных потерь. 

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